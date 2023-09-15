Тотти возвращается в "Рому": когда и в какой роли

Франческо Тотти в Риме. Фото: instagram.com/francescototti/

Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью собирается пригласить в клуб Франческо Тотти. Португальский наставник рассчитывает на помощь бывшего футболиста.

Тотти прокомментировал слухи о возвращении в "Рому" в интервью Forza Roma.

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Что известно о возвращении Тотти

Бывший футболист сборной Италии не скрывает, что информация о приглашении в "Рому" от Жозе Моуринью является правдой. 46-летний спортсмен уже общается как с португальским тренером, так и с руководством клуба. В ближайшее время "Рома" может анонсировать большой сюрприз для своих болельщиков.

"Моуринью хочет, чтобы я вернулся в "Рому". Процесс запущен. Осталось дождаться и посмотреть, что из этого получится. Я скучал по родному клубу", — рассказал Франческо Тотти.

Тотти, Невилл, Роберто Карлос и Креспо. Фото: instagram.com/francescototti/

"Император Рима" провел в футболке "джалоросси" 785 поединков, в которых забил 307 мячей. Тотти отыграл за римский клуб с 1993 по 2018 годы, стал чемпионом Серии А, выиграл два кубка и два суперкубка Италии.

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