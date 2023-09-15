Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Тотти возвращается в "Рому": когда и в какой роли arrow

Тотти возвращается в "Рому": когда и в какой роли

15 сентября 2023 10:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тотти возвращается в "Рому": когда и в какой роли
Франческо Тотти в Риме. Фото: instagram.com/francescototti/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью собирается пригласить в клуб Франческо Тотти. Португальский наставник рассчитывает на помощь бывшего футболиста. 

Тотти прокомментировал слухи о возвращении в "Рому" в интервью Forza Roma

Читайте также:

Финалисты Лиги Европы-2022 могут усилить тренерский штаб легендарным игроком. "Император Рима" Франческо Тотти ведет переговоры с клубом о работе в структуре команды. 

Что известно о возвращении Тотти 

Бывший футболист сборной Италии не скрывает, что информация о приглашении в "Рому" от Жозе Моуринью является правдой. 46-летний спортсмен уже общается как с португальским тренером, так и с руководством клуба. В ближайшее время "Рома" может анонсировать большой сюрприз для своих болельщиков. 

"Моуринью хочет, чтобы я вернулся в "Рому". Процесс запущен. Осталось дождаться и посмотреть, что из этого получится. Я скучал по родному клубу", — рассказал Франческо Тотти. 

Тотти, Невилл, Роберто Карлос и Креспо
Тотти, Невилл, Роберто Карлос и Креспо. Фото: instagram.com/francescototti/

"Император Рима" провел в футболке "джалоросси" 785 поединков, в которых забил 307 мячей. Тотти отыграл за римский клуб с 1993 по 2018 годы, стал чемпионом Серии А, выиграл два кубка и два суперкубка Италии. 

Напомним, Шапаренко ждут в Германии: известны условия трансфера. 

Цыганков может уйти из "Жироны": игроком заинтересовался топклуб.

Тимощук впервые ответил на обвинения в предательстве Украины: что он сказал. 

Лунин стал худшим игроком "Реала" по важному показателю: детали. 

Игрок "Зари" рассказал правду про увольнение Лалатовича. 

Румынские ультрас посягнули на территорию Украины. 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Станут ли на военный учет женщины-депутаты: ответ нардепа ВРУ

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

08:47 Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз