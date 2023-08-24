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Моуринью хочет поработать со скандальной экс-звездой чемпионата России

24 августа 2023 13:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Моуринью хочет поработать со скандальной экс-звездой чемпионата России
Жозе Моуринью во время тренировки. Фото: instagram.com/officialasroma/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Итальянская "Рома" готовится к трансферу, который поможет команде усилить линию атаки. Финалисты Лиги Европы-2022 хотят подписать звезду сборной Ирана. 

Леверкузенский "Байер" получил предложение по трансферу Сердара Азмуна, сообщает Tutto Mercato

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Сердар Азмун так и не сумел стать лидером "Байера" несмотря на то, что провел в этой команде полтора года. Однако он может реанимировать свою карьеру в случае перехода в "Рому". Наставник "волков" Жозе Моуринью давно хочет поработать с иранским форвардом. 

Что известно про Азмуна? 

Футболист "Байера" стал известен благодаря выступлениям в чемпионате России. Он защищал цвета местных "Рубина", "Ростова" и "Зенита", в составе которого становился чемпионом страны. 

Сердар Азмун со скандалом покинул клуб из Санкт-Петербурга, который мечтал удержать звездного и результативного футболиста. Несмотря на это, "Зенит" хочет вернуть Азмуна. Однако иранец наверняка выберет вариант с переходом в "Рому". 

Сердар Азмун
Сердар Азмун в матче за "Байер". Фото: instagram.com/sardar_azmoun/

За полтора года в Леверкузене Сердар Азмун сыграл 44 поединка, в которых забил пять мячей и сделал столько же результативных передач. 

Напомним, игроком "Шахтера" заинтересовался "Галатасарай": готовится трансфер. 

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