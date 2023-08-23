"Динамо" пригласит звезду чемпионата Франции: о ком речь

Исмаэль Аанеба на тренировке. Фото: instagram.com/isma_aaneba/

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил, что клубу необходим новый центральный защитник. Это произошло после недавнего поражения от "Черноморца" в рамках украинской Премьер-лиги.

Скаутская служба "Динамо" уже представила тренерскому штабу кандидата на переезд в киевскую команду, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на L'Equipe.

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Новым футболистом "Динамо" может стать Исмаэль Аанеба. Французский защитник марокканского происхождения должен присоединиться к украинскому клубу уже на следующей неделе.

Детали перехода Аанеба в "Динамо"

Молодой футболист успел поиграть во французской Лиге 1 за "Страсбур" и "Сошо", в котором и провел два последних сезона. 24-летний Исмаэль Аанеба был одним из лидеров бургундской команды, но после ее вылета из элитного дивизиона по итогам прошлого сезона контракт игрока был автоматически расторгнут. Аанеба является свободным агентом, так что за его трансфер не придется платить.

Аанеба в борьбе с соперником. Фото: instagram.com/isma_aaneba/

На французского футболиста претендуют еще несколько клубов. Речь идет об испанских "Мальорке" и "Лас-Пальмасе", а также о венгерском "Ференцвароше". При этом фаворитом в борьбе за игрока является именно украинский клуб.

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