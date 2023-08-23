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"Динамо" запросить зірку чемпіонату Франції: про кого йдеться

23 серпня 2023 11:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Динамо" запросить зірку чемпіонату Франції: про кого йдеться
Ісмаель Аанеба на тренуванні. Фото: instagram.com/isma_aaneba/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу заявив, що клубу необхідний новий центральний захисник. Це сталося після нещодавньої поразки від "Чорноморця" у рамках української Прем'єр-ліги.

Скаутська служба "Динамо" вже представила тренерському штабу кандидата на переїзд до київської команди, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на L'Equipe.

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Новим футболістом "Динамо" може стати Ісмаель Аанеба. Французький захисник марокканського походження має приєднатися до українського клубу вже наступного тижня.

Деталі переходу Аанеба до "Динамо"

Молодий футболіст встиг пограти у французькій Лізі 1 за "Страсбур" та "Сошо", в якому і провів два останні сезони. 24-річний Ісмаель Аанеба був одним із лідерів бургундської команди, але після її вильоту з елітного дивізіону за підсумками минулого сезону контракт гравця був автоматично розірваний. Аанеба є вільним агентом, тож за його трансфер не доведеться платити.

Ісмаель Аанеба
Аанеба у боротьбі із суперником. Фото: instagram.com/isma_aaneba/

На французького футболіста претендують ще кілька клубів. Йдеться про іспанські "Мальорку" та "Лас-Пальмас", а також про угорський "Ференцварош". При цьому фаворитом у боротьбі за гравця є саме український клуб.

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