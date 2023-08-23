"Динамо" запросить зірку чемпіонату Франції: про кого йдеться
Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу заявив, що клубу необхідний новий центральний захисник. Це сталося після нещодавньої поразки від "Чорноморця" у рамках української Прем'єр-ліги.
Скаутська служба "Динамо" вже представила тренерському штабу кандидата на переїзд до київської команди, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на L'Equipe.
Новим футболістом "Динамо" може стати Ісмаель Аанеба. Французький захисник марокканського походження має приєднатися до українського клубу вже наступного тижня.
Деталі переходу Аанеба до "Динамо"
Молодий футболіст встиг пограти у французькій Лізі 1 за "Страсбур" та "Сошо", в якому і провів два останні сезони. 24-річний Ісмаель Аанеба був одним із лідерів бургундської команди, але після її вильоту з елітного дивізіону за підсумками минулого сезону контракт гравця був автоматично розірваний. Аанеба є вільним агентом, тож за його трансфер не доведеться платити.
На французького футболіста претендують ще кілька клубів. Йдеться про іспанські "Мальорку" та "Лас-Пальмас", а також про угорський "Ференцварош". При цьому фаворитом у боротьбі за гравця є саме український клуб.
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