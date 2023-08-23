Ващук показав фото з фронту: "Двадцять п'ята евакуація"

Владислав Ващук після матчу. Фото: facebook.com/vashchukvlad

Колишній захисник збірної України Владислав Ващук продовжує служити у Збройних Силах (ЗСУ). Відомий спортсмен займається евакуацією поранених бійців.

Ващук підбив підсумок перших місяців роботи на фронті на своїй сторінці у Facebook.

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Владислав Ващук добровільно приєднався до ЗСУ влітку цього року. Після навчання 48-річний спортсмен приєднався до евакуаційної бригади, яка працює у гарячих точках країни.

Владислав Ващук на службі у ЗСУ. Фото: facebook.com/vashchukvlad

Ювілей Ващука

Фото, які на своїй сторінці публікує колишній захисник київського "Динамо", свідчать про те, що він регулярно перебуває на фронті. Нещодавно Владислав Ващук із побратимами працювали на Куп'янському напрямі.

У відомого спортсмена вистачає роботи у лавах ЗСУ. Ващук опублікував фотографію, на якій постановка у формі зі склянкою кави на тлі евакуаційного автомобіля на одній з АЗС України.

"Сьогодні провів двадцять п'яту евакуацію. Скільки їх ще буде попереду — знає тільки Бог. Ми переможемо. Слава Україні", — написав Владислав Ващук.

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