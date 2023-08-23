Ващук показал фото с фронта: "Двадцать пятая эвакуация"

Владислав Ващук после матча. Фото: facebook.com/vashchukvlad

Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук продолжает служить в Вооруженных силах (ВСУ). Известный спортсмен занимается эвакуацией раненых бойцов.

Ващук подвел итог первых месяцев работы на фронте на своей странице в Facebook.

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Владислав Ващук добровольно присоединился к ВСУ летом этого года. После обучения 48-летний спортсмен присоединился к эвакуационной бригаде, которая работает в горячих точках страны.

Владислав Ващук на службе в ВСУ. Фото: facebook.com/vashchukvlad

Юбилей Ващука

Фотографии, которые на своей странице публикует бывший защитник киевского "Динамо", свидетельствуют о том, что он регулярно находится на фронте. Недавно Владислав Ващук с побратимами работали на Купянском направлении.

У известного спортсмена хватает работы в рядах ВСУ. Ващук опубликовал фотографию, на которой позирует в форме со стаканом кофе на фоне эвакуационного автомобиля на одной из АЗС Украины.

"Сегодня у меня двадцать пятая эвакуация. Сколько их еще будет впереди — знает только Бог. Мы победим. Слава Украине", — написал Владислав Ващук.

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