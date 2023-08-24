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Моурінью хоче попрацювати зі скандальною ексзіркою чемпіонату Росії

24 серпня 2023 13:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Моурінью хоче попрацювати зі скандальною ексзіркою чемпіонату Росії
Жозе Моурінью під час тренування. Фото: instagram.com/officialasroma/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Італійська "Рома" готується до трансферу, який допоможе команді посилити атаку. Фіналісти Ліги Європи-2022 хочуть підписати зірку збірної Ірану.

Леверкузенський "Баєр" отримав пропозицію щодо трансферу Сердара Азмуна, повідомляє Tutto Mercato.

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Сердар Азмун так і не зумів стати лідером "Баєра" попри те, що провів у цій команді півтора року. Однак він може реанімувати свою кар'єру у разі переходу до "Рому". Наставник "вовків" Жозе Моурінью давно хоче попрацювати з іранським форвардом.

Що відомо про Азмуна?

Футболіст "Баєра" став відомий завдяки виступам у чемпіонаті Росії. Він захищав кольори місцевих "Рубіна", "Ростова" та "Зеніту", у складі якого ставав чемпіоном країни.

Сердар Азмун зі скандалом залишив клуб із Санкт-Петербурга, який мріяв утримати зіркового та результативного футболіста. Всупереч цьому "Зеніт" хоче повернути Азмуна. Проте іранець напевно вибере варіант із переходом у "Рому".

Сердар Азмун
Сердар Азмун у матчі за "Баєр". Фото: instagram.com/sardar_azmoun/

За півтора року у Леверкузені Сердар Азмун зіграв 44 поєдинки, в яких забив п'ять м'ячів і зробив стільки ж результативних передач.

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