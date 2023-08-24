Моурінью хоче попрацювати зі скандальною ексзіркою чемпіонату Росії
Італійська "Рома" готується до трансферу, який допоможе команді посилити атаку. Фіналісти Ліги Європи-2022 хочуть підписати зірку збірної Ірану.
Леверкузенський "Баєр" отримав пропозицію щодо трансферу Сердара Азмуна, повідомляє Tutto Mercato.
Сердар Азмун так і не зумів стати лідером "Баєра" попри те, що провів у цій команді півтора року. Однак він може реанімувати свою кар'єру у разі переходу до "Рому". Наставник "вовків" Жозе Моурінью давно хоче попрацювати з іранським форвардом.
Що відомо про Азмуна?
Футболіст "Баєра" став відомий завдяки виступам у чемпіонаті Росії. Він захищав кольори місцевих "Рубіна", "Ростова" та "Зеніту", у складі якого ставав чемпіоном країни.
Сердар Азмун зі скандалом залишив клуб із Санкт-Петербурга, який мріяв утримати зіркового та результативного футболіста. Всупереч цьому "Зеніт" хоче повернути Азмуна. Проте іранець напевно вибере варіант із переходом у "Рому".
За півтора року у Леверкузені Сердар Азмун зіграв 44 поєдинки, в яких забив п'ять м'ячів і зробив стільки ж результативних передач.
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