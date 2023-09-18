Йоахим Лев возвращается к тренерской работе: какую команду он возглавит
Экс-наставник сборной Германии по футболу Йоахим Лев может вернуться к тренерской работе. Он стал главным кандидатом на работу в одной из европейских национальных команд.
Лев готов возглавить сборную Турции, сообщает DHA.
Йоахим Лев вернется к тренерской деятельности после двух лет творческой паузы. В услугах 63-летнего наставника заинтересована Федерация футбола Турции. Местная национальная команда осталась без тренера после увольнения Штефана Кунца.
Почему Турция выбрала Лева
Накануне состоялась тренерская отставка в сборной Турции. Команда неудачно выступает в отборе на чемпионат Европы-2024 года. "Лунные звезды" начали выездной победы над Арменией (2:1). Затем последовали домашнее поражение от Хорватии (0:2), трудная выездная победа над Латвией (3:2), победа над Уэльсом (2:0) и ничья дома с Арменией (1:1). В товарищеском поединке турки уступили Японии со счетом 2:4.
Череда неудачных результатов привела к увольнению Штефана Кунца. Федерация футбола Турции искала опытного, известного специалиста. Выбор пал на Йоахима Лева. Этот наставник пятнадцать лет возглавлял сборную Германии, выиграл с Бундестим ЧМ-2014, но в 2021 году ушел в отставку.
Стороны уде начали переговоры. Леву предложили контракт до лета 2024 с возможностью дальнейшего продления.
Напомним, Миколенко уйдет из "Эвертона": есть интерес из известного клуба.
Тухель подвел "Баварию" накануне важного матча.
"Шахтер" объявил заявку на матч Лиги чемпионов с "Порту": не сыграет лидер команды.
Стало известно, почему Суркисы не пригласили в "Динамо" Григорчука.
Скандал в УПЛ: Шандор дал финальный свисток и не засчитал гол "Александрии" с углового.