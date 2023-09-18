Йоахим Лев возвращается к тренерской работе: какую команду он возглавит

Йоахим Лев во время интервью. Скриншот YouTube

Экс-наставник сборной Германии по футболу Йоахим Лев может вернуться к тренерской работе. Он стал главным кандидатом на работу в одной из европейских национальных команд.

Лев готов возглавить сборную Турции, сообщает DHA.

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Йоахим Лев вернется к тренерской деятельности после двух лет творческой паузы. В услугах 63-летнего наставника заинтересована Федерация футбола Турции. Местная национальная команда осталась без тренера после увольнения Штефана Кунца.

Йоахим Лев отвечает на вопросы. Скриншот YouTube

Почему Турция выбрала Лева

Накануне состоялась тренерская отставка в сборной Турции. Команда неудачно выступает в отборе на чемпионат Европы-2024 года. "Лунные звезды" начали выездной победы над Арменией (2:1). Затем последовали домашнее поражение от Хорватии (0:2), трудная выездная победа над Латвией (3:2), победа над Уэльсом (2:0) и ничья дома с Арменией (1:1). В товарищеском поединке турки уступили Японии со счетом 2:4.

Череда неудачных результатов привела к увольнению Штефана Кунца. Федерация футбола Турции искала опытного, известного специалиста. Выбор пал на Йоахима Лева. Этот наставник пятнадцать лет возглавлял сборную Германии, выиграл с Бундестим ЧМ-2014, но в 2021 году ушел в отставку.

Стороны уде начали переговоры. Леву предложили контракт до лета 2024 с возможностью дальнейшего продления.

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