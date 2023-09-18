Стало известно, почему Суркисы не пригласили в "Динамо" Григорчука

Владельцы "Динамо" Григорий и Игорь Суркисы. Фото: Google

Сезон 2023/2024 должен стать последним в киевском "Динамо" для главного тренера Мирчи Луческу. Поэтому владельцам клуба следует искать нового наставника.

Несмотря на то, что на должность прочат Александра Шовковского, есть и другие кандидаты, сообщило ТаТоТаке.

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Таким кандидатом является главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук, который в этом сезоне удивил украинское футбольное общество победой над "Динамо" и третьим местом в турнирной таблице.

Суркисы не понимают Григорчука

Журналист Михаил Спиваковский рассказал об отношении братьев Игоря и Григория Суркисов к возможному назначению Григорчука на должность главного тренера.

По словам источника, Суркисы не понимают менталитет Григорчука. К тому же владельцы не знают, сможет ли специалист адаптироваться в динамовской системе, или будет эту систему ломать.

При этом Спиваковский уверен, что после двух подряд поражений от "Черноморца" Григорчука Суркисы должны хотя бы поговорить со специалистом.

"Думаю, что после таких матчей они могут прийти к тому, что нужно поговорить с этим человеком, понять, что он хочет, найти общий язык.

Но когда в команде есть Александр Шовковский, то я не очень верю, что в конце сезона Григорчук будет первой опцией для братьев Суркисов", — отметил Спиваковский.

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