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Тимчик відновлюється після травми: коли захисник повернеться у гру

15 вересня 2023 15:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тимчик відновлюється після травми: коли захисник повернеться у гру
Олександр Тимчик у матчі за "Динамо". Фото: instagram.com/tymchyk_18/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тренерський штаб київського "Динамо" скоро знову зможе розраховувати на Олександра Тимчика. Молодий захисник продовжує відновлюватись після нещодавнього пошкодження.

Тимчик найближчим часом повернеться на поле, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

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Травма Олександра Тимчика виявилася не такою серйозною, як могло здатися кілька днів тому. 26-річний захисник пропустив кілька матчів національної команди, але незабаром він знову буде доступним для виходу на поле.

Олександр Тимчик
Тимчик у складі "Динамо". Фото: instagram.com/tymchyk_18/

Коли Тимчик повернеться на поле

У п'ятницю, 15 вересня, Олександр Тимчик уже тренувався на клубній базі "Динамо". Поки що правий захисник займається за індивідуальною програмою. Однак його одужання відбувається без проблем. Футболіст займається біговою роботою.

Тимчик потрапив у лазарет через запалення групи м'язів стегна, що приводить. Він не зумів допомогти збірній України у матчах відбору на Євро-2024 проти команд Англії та Італії. Замість захисника "Динамо" зіграв Юхим Конопля із "Шахтаря".

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