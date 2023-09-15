Тимчик відновлюється після травми: коли захисник повернеться у гру

Олександр Тимчик у матчі за "Динамо". Фото: instagram.com/tymchyk_18/

Тренерський штаб київського "Динамо" скоро знову зможе розраховувати на Олександра Тимчика. Молодий захисник продовжує відновлюватись після нещодавнього пошкодження.

Тимчик найближчим часом повернеться на поле, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

Читайте також:

Травма Олександра Тимчика виявилася не такою серйозною, як могло здатися кілька днів тому. 26-річний захисник пропустив кілька матчів національної команди, але незабаром він знову буде доступним для виходу на поле.

Тимчик у складі "Динамо". Фото: instagram.com/tymchyk_18/

Коли Тимчик повернеться на поле

У п'ятницю, 15 вересня, Олександр Тимчик уже тренувався на клубній базі "Динамо". Поки що правий захисник займається за індивідуальною програмою. Однак його одужання відбувається без проблем. Футболіст займається біговою роботою.

Тимчик потрапив у лазарет через запалення групи м'язів стегна, що приводить. Він не зумів допомогти збірній України у матчах відбору на Євро-2024 проти команд Англії та Італії. Замість захисника "Динамо" зіграв Юхим Конопля із "Шахтаря".

Нагадаємо, Шапаренка чекають у Німеччині: відомі умови трансферу.

Циганков може піти з "Жирони": гравцем зацікавився топклуб.

Тимощук вперше відповів на звинувачення у зраді України: що він сказав.

Гравців "Реала" заарештували прямо на базі клубу: у чому їх звинувачують.

Лунін став найгіршим гравцем "Реала" за важливим показником: деталі.

Гравець "Зорі" розповів правду про звільнення Лалатовича.