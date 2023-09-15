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"Динамо" відпустило легіонера: що він сказав на прощання

15 вересня 2023 13:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Динамо" відпустило легіонера: що він сказав на прощання
Сідклей у "Динамо". Фото: instagram.com/sisidy/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Добігла кінця історія бразильського футболіста Сідклея та "Динамо". Вболівальники та керівництво клубу багато чого чекали на гравця, але він так і не виправдав очікування.

Сідклей опублікував звернення до колишніх одноклубників та фанів, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-аккаунт футболіста.

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Бразильський захисник київського "Динамо" Сідклей залишив столичний клуб. Наразі не відомо, де продовжить кар'єру 30-річний футболіст. Проте керівництву "біло-синіх" не доведеться думати, в яку тепер оренду відправити гравця.

Що сказав Сідклей

Бразилець вдячний одноклубникам, тренерам, уболівальникам та керівництву "Динамо" за те, що вони були поряд у ті роки, коли Сідклей працював у київському клубі. Футболіст зі жалем визнав, що йому не вдалося реалізувати свій потенціал у "Динамо". Сідклей заявив, що для нього було честю носити футболку київського клубу.

Сідклей
Сідклей під час матчу. Фото: instagram.com/sisidy/

Легіонер підписав контракт із "біло-синіми" у 2018 році. "Динамо" заплатило за гравця п'ять мільйонів євро За ці роки Сідклей провів 33 матчі, забив три м'ячі та зробив стільки ж результативних передач.

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