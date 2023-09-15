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"Динамо" отпустило легионера: что он сказал на прощание

15 сентября 2023 13:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Динамо" отпустило легионера: что он сказал на прощание
Сидклей в "Динамо". Фото: instagram.com/sisidy/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Подошла к концу история бразильского футболиста Сидклея и "Динамо". Болельщики и руководство клуба многого ждали игрока, но он так и не оправдал ожидания. 

Сидклей опубликовал обращение к бывшим одноклубникам и фанам, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт футболиста. 

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Бразильский защитник киевского "Динамо" Сидклей покинул столичный клуб. Пока не известно, где продолжит карьеру 30-летний футболист. Однако руководству "бело-синих" не придется думать, в какую теперь аренду отправить игрока.

Что сказал Сидклей 

Бразилец благодарен одноклубникам, тренерам, болельщикам и руководству "Динамо" за то, что они были рядом в те годы, когда Сидклей работал в киевском клубе. Футболист с сожалением признал, что ему не удалось реализовать свой потенциал в "Динамо". Сидклей заявил, что для него было честью носить футболку киевского клуба.

Сидклей
Сидклей во время матча. Фото: instagram.com/sisidy/

Легионер подписал контракт с "бело-синими" в 2018 году. "Динамо" заплатило за игрока пять миллионов евро. За эти годы Сидклей провел 33 матча, забил три мяча и сделал столько же результативных передач. 

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