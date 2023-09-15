Тымчик восстанавливается после травмы: когда защитник вернется в строй

Александр Тымчик в матче за "Динамо". Фото: instagram.com/tymchyk_18/

Тренерский штаб киевского "Динамо" скоро снова сможет рассчитывать на Александра Тымчика. Молодой защитник продолжает восстанавливаться после недавнего повреждения.

Тымчик в ближайшее время вернется на поле, сообщает "Динамо Киев от Шурика".

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Травма Александра Тымчика оказалась не такой серьезной, как могло показаться несколько дней назад. 26-летний защитник пропустил несколько матчей национальной команды, но скоро он снова будет доступен для выхода на поле.

Тымчик в составе "Динамо". Фото: instagram.com/tymchyk_18/

Когда Тымчик вернется на поле

В пятницу, 15 сентября, Александр Тымчик уже тренировался на клубной базе "Динамо". Пока правый защитник занимается по индивидуальной программе. Однако его выздоровление проходит без проблем. Футболист занимается беговой работой.

Тымчик попал в лазарет из-за воспаления приводящей группы мышц бедра. Он не сумел помочь сборной Украины в матчах отбора на Евро-2024 против команд Англии и Италии. Вместо защитника "Динамо" сыграл Ефим Конопля из "Шахтера".

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