Стало відомо, чому Суркіси не запросили в "Динамо" Григорчука

Власники "Динамо" Григорій та Ігор Суркіси. Фото: Google

Сезон 2023/2024 має стати останнім у київському "Динамо" для головного тренера Мірчі Луческу. Тому власникам клубу варто шукати нового керманича.

Попри те, що на посаду пророкують Олександра Шовковського, є й інші кандидати, повідомило ТаТоТаке.

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Таким кандидатом є головний тренер одеського "Чорноморця" Роман Григорчук, який цього сезону здивував українське футбольне товариство перемогою над "Динамо" та третім місцем у турнірній таблиці.

Суркіси не розуміють Григорчука

Журналіст Михайло Співаковський розповів про ставлення братів Ігоря та Григорія Суркісів до можливого призначення Григорчука на посаду головного тренера.

За словами джерела, Суркіси не розуміють менталітет Григорчука. До того ж власники не знають, чи спеціаліст зможе адаптуватися в динамівській системі, або буде цю систему ламати.

При цьому Співаковський впевнений, що після двох підряд поразок від "Чорноморця" Григорчука Суркіси мали б хоч поговорити зі спеціалістом.

"Думаю, що після таких матчів вони можуть прийти до того, що потрібно поговорити з цією людиною, зрозуміти, що вона хоче, знайти спільну мову.

Але коли в команді є Олександр Шовковський, то я не дуже вірю, що в кінці сезону Григорчук буде першою опцією для братів Суркісів", — зазначив Співаковський.

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