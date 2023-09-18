"Манчестер Юнайтед" готов уволить Тен Хага: кто заменит тренера

Эрик Тен Хаг недоволен игрой "Манчестер Юнайтед". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" недовольно результатами команды в этом сезоне. Клуб может сменить тренера уже в ближайшие месяцы.

Перед наставником "красных дьяволов" Эриком Тен Хагом поставлен ультиматум, сообщает Daily Mail.

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В пяти первых турах английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" трижды проиграл. Команда Эрика Тен Хага уступила "Тоттенхэму" (0:2), "Арсеналу" (1:3) и "Брайтону" (1:3). Это привело к тому, что "красные дьяволы" занимают 13 место в турнирной таблице.

Эрик Тен Хаг в матче против "Брайтона". Фото: REUTERS/Molly Darlington

В "Манчестер Юнайтед" поставили ультиматум перед главным тренером. Он должен уберечь команду от поражений в трех следующих матчах. Если 53-летний специалист не выполнит это условие, его будут ждать отставка.

Кто может заменить Тен Хага в "МЮ"

Руководство "красных дьяволов" уже составило список тренеров, с которыми проведут переговоры в случае, если результаты команды не улучшатся. Этот шорт-лист возглавляют Зинедин Зидан, Антонио Конте и Юлиан Нагельсманн.

Контракт Эрика Тен Хага с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2025 года с возможностью дальнейшего продления. В трех ближайших поединках "красные дьяволы" сыграют с "Баварией" в Лиге чемпионов, с "Бернли" в АПЛ и с "Кристал Пэлас" в Кубке лиги.

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