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"Манчестер Юнайтед" готов уволить Тен Хага: кто заменит тренера

18 сентября 2023 15:32
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"Манчестер Юнайтед" готов уволить Тен Хага: кто заменит тренера
Эрик Тен Хаг недоволен игрой "Манчестер Юнайтед". Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" недовольно результатами команды в этом сезоне. Клуб может сменить тренера уже в ближайшие месяцы. 

Перед наставником "красных дьяволов" Эриком Тен Хагом поставлен ультиматум, сообщает Daily Mail.  

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В пяти первых турах английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" трижды проиграл. Команда Эрика Тен Хага уступила "Тоттенхэму" (0:2), "Арсеналу" (1:3) и "Брайтону" (1:3). Это привело к тому, что "красные дьяволы" занимают 13 место в турнирной таблице. 

Эрик Тен Хаг
Эрик Тен Хаг в матче против "Брайтона". Фото: REUTERS/Molly Darlington

В "Манчестер Юнайтед" поставили ультиматум перед главным тренером. Он должен уберечь команду от поражений в трех следующих матчах. Если 53-летний специалист не выполнит это условие, его будут ждать отставка. 

Кто может заменить Тен Хага в "МЮ"

Руководство "красных дьяволов" уже составило список тренеров, с которыми проведут переговоры в случае, если результаты команды не улучшатся. Этот шорт-лист возглавляют Зинедин Зидан, Антонио Конте и Юлиан Нагельсманн. 

Контракт Эрика Тен Хага с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2025 года с возможностью дальнейшего продления. В трех ближайших поединках "красные дьяволы" сыграют с "Баварией" в Лиге чемпионов, с "Бернли" в АПЛ и с "Кристал Пэлас" в Кубке лиги. 

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