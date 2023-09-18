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"Манчестер Юнайтед" готовий звільнити Тен Хага: хто замінить тренера

18 вересня 2023 15:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Манчестер Юнайтед" готовий звільнити Тен Хага: хто замінить тренера
Ерік Тен Хаг незадоволений грою "Манчестер Юнайтед". Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво англійського "Манчестер Юнайтед" незадоволене результатами команди цього сезону. Клуб може змінити тренера вже найближчими місяцями.

Перед наставником "червоних дияволів" Еріком Тен Хагом поставлено ультиматум, повідомляє Daily Mail.

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У п'яти перших турах англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" тричі програв. Команда Еріка Тен Хага поступилася "Тоттенхему" (0:2), "Арсеналу" (1:3) та "Брайтону" (1:3). Це призвело до того, що "червоні дияволи" посідають 13 місце у турнірній таблиці.

Ерік Тен Хаг
Ерік Тен Хаг у матчі проти "Брайтона". Фото: REUTERS/Molly Darlington

У "Манчестер Юнайтед" поставили ультиматум перед головним тренером. Він повинен уберегти команду від поразок у трьох наступних матчах. Якщо 53-річний фахівець не виконає цієї умови, на нього чекатимуть відставка.

Хто може замінити Тен Хага на "МЮ"

Керівництво "червоних дияволів" вже склало список тренерів, з якими проведуть переговори у разі, якщо результати команди не покращаться. Цей шортлист очолюють Зінедін Зідан, Антоніо Конте та Юліан Нагельсманн.

Контракт Еріка Тен Хага з "Манчестер Юнайтед" діє до літа 2025 з можливістю подальшого продовження. У трьох найближчих поєдинках "червоні дияволи" зіграють з "Баварією" у Лізі чемпіонів, з "Бернлі" в АПЛ та з "Крістал Пелас" у Кубку ліги.

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