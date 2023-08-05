Ярмоленко отметился дублем в матче против "Оболони" и установил уникальное достижение

Нападающий забил свой 100-й и 101-й голы в УПЛ. Фото: Twitter/DynamoKyiv

Известный украинский нападающий Андрей Ярмоленко впервые отличился дублем официальном матче после возвращения в киевское Динамо. Его 2 гола помогли киевлянам одержать победу над Оболонью во втором туре Украинской Премьер-лиги и уже обойти Шахтер, потерявший очки в среду против Вереса.

Подробности матча в материале Новини.LIVE.

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Но первыми острые моменты начали создавать новички УПЛ. На 10-й минуте арбитры зафиксировали офсайд у Таранухи во время передачи с левого фланга в штрафную, из которой зародилась голевая комбинация с завершением от Мединского. Эпизод у многих вызвал вопрос, ведь даже при помощи VAR прийти к окончательному выводу сложно. Еще несколько раз Черненко и Суханов проверяли Бущана дальними выстрелами.

Бульяский отдал голевую и заработал пенальти

Но это происходило уже тогда, когда Динамо в редкой атаке открыло счет. Буяльский отдал на Ваната, а тот пробил в девятку. Ярмоленко первый свой мяч забил на 31-й минуте с пенальти, который заработал Буяльский. Этот гол был для Андрея 100-м в УПЛ.

🤩 Андрей Ярмоленко забил свой 1️⃣0️⃣0️⃣-й гол в УПЛ! ⚽️👏 pic.twitter.com/lXAOmUuf3x — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 4, 2023

Затем Ярмоленко в первом тайме еще попал в штангу, а соперник забил на 43-й минуте. Удар с глубокой штрафной на левом фланге от Черненко зашел в сетку мимо Бущана. До перерыва киевляне провели еще один гол. Буяльский расстрелял ворота с передачи Дубинчака в пределы вратарской.

Во втором тайме забил Карась. Затем у хозяев был не засчитан гол из офсайда, изъятие и еще один пенальти в их ворота. Ярмоленко снова не оставил шансов Федоровскому и открыл вторую сотню голов

В следующем туре Оболонь будет играть в Одессе против Черноморца, а Динамо будет принимать харьковский Металлист 1925 года, тогда как посреди недели сыграет в еврокубках против греческого Ариса.

Оболонь — Динамо Киев — 2:4

Голы: Черненко, 44, Карась, 50 — Ванат, 19, Ярмоленко, 31 (пен.), 76 (пен.), Буяльский, 45+5

Оболонь: Федоровский — Вовкун (Карась, 32), Приймак, Лукьянчук — Мединский, Черненко, Слободян, Мороз, Прокопенко — Суханов (Краснопир, 62), Тарануха (Груша, 62).

Динамо Киев: Бущан — Тимчик, Дячук, Сирота, Дубинчак (Овчаренко, 82) — Шапаренко (Шепелев 64), Сидорчук (Бражко, 64), Буяльский — Ярмоленко, Ванат (Диалло, 82), Кабаев.

Предупреждения: Мороз, Груша — Кабаев, Сидорчук, Шепелев, Овчаренко

На 72-й минуте был удален Виталий Груша (Оболонь) (второе предупреждение).

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