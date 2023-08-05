Ярмоленко відзначився дублем у матчі проти "Оболоні" та встановив унікальне досягнення

Нападник забив свій 100-й та 101-й голи в УПЛ. Фото: Twitter/DynamoKyiv

Відомий український нападник Андрій Ярмоленко вперше відзначився дублем офіційному матчі впісля повернення у київське Динамо. Його 2 голи допомогли киянам здобути перемогу над Оболонню у другому турі Української Прем’єр-ліги та вже обійти Шахтар, який втратив очки у середу проти Вереса.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Але першими гострі моменти почали створювати новачки УПЛ. На 10-й хвилині арбітри зафіксували офсайд у Таранухи під час передачі з лівого флангу до штрафного, із якої зародилась гольова комбінація із завершенням від Мединського. Епізод у багатьох викликав питання, адже навіть за допомоги VAR дійти до остаточного висновку важко. Ще кілька разів Черненко та Суханов перевіряли Бущана дальніми пострілами.

Бульяський віддав гольову та заробив пенальті

Але це відбувалось уже тоді, коли Динамо в рідкій атаці відкрило рахунок. Буяльський віддав на Ваната, а той пробив у дев’ятку. Ярмоленко перший свій м’яч забив на 31-й хвилині з пенальті, який заробив Буяльский. Цей гол був для Андрія 100-м в УПЛ.

🤩 Андрій Ярмоленко забив свій 1️⃣0️⃣0️⃣-й гол в УПЛ! ⚽️👏 pic.twitter.com/lXAOmUuf3x — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 4, 2023

Потім Ярмоленко в першому таймі ще влучив у стійку, а суперник забив на 43-й хвилині. Удар із глибокого штрафного на лівому фланзі від Черненка таки зайшов у сітку повз Бущана. До перерви кияни провели ще один гол. Буяльський розстріляв ворота з передачі Дубінчака до межі воротарського.

У другому таймі забив Карась. Потім у господарів був незарахований гол з офсайду, вилучення та ще один пенальті в їх ворота. Ярмоленко знову не залишив шансів Федорівському та відкрив другу сотню голів

У наступному турі Оболонь гратиме в Одесі проти Чорноморця, а Динамо прийматиме харківський Металіст 1925, тоді як посеред тижня зіграє в єврокубках проти грецького Аріса.

Оболонь — Динамо Київ — 2:4

Голи: Черненко, 44, Карась, 50 — Ванат, 19, Ярмоленко, 31 (пен.), 76 (пен.), Буяльський, 45+5

Оболонь: Федорівський — Вовкун (Карась, 32), Приймак, Лук’янчук — Мединський, Черненко, Слободян, Мороз, Прокопенко — Суханов (Краснопір, 62), Тарануха (Груша, 62).

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак (Вівчаренко, 82) — Шапаренко (Шепелєв 64), Сидорчук (Бражко, 64), Буяльський — Ярмоленко, Ванат (Діалло, 82), Кабаєв.

Попередження: Мороз, Груша — Кабаєв, Сидорчук, Шепелєв, Вівчаренко

На 72-й хвилині був вилучений Віталій Груша (Оболонь) (друге попередження).

Нагадаємо, Олександр Усик більше не найкращий боксер у світі: українця обійшли два "монстри".

У "Зорю" перейшов ексгравець чемпіонату Італії.

"Барселона" за Усмана Дембеле отримає половину суми та просила футболіста подарувати їм іншу частину.

Стало відомо, скільки "Шахтарю" справді запропонували за Анатолія Трубіна.

Зірки спорту, блогери, дружини футболістів та боєць UFC: хто привітав Зінченка та Седан.