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Пихаленок назвал проблему "Днепра-1" после прихода Максимова

18 сентября 2023 16:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Пихаленок назвал проблему "Днепра-1" после прихода Максимова
Юрий Максимов перед матчем. Фото: пресс-служба "Днепра-1"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Александр Пихаленок прокомментировал дебют Юрия Максимова на посту главного тренера "Днепра-1". Команда под руководством нового наставника дебютировала с ничьей против "Колоса" (1:1). 

Пихаленок назвал проблему, которая помешала выиграть команде, в интервью официальному сайту клуба. 

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Лидер "Днепра-1" Александр Пихаленок считает, что его команда упустила победу в матче пятого тура украинской Премьер-лиги против "Колоса". Это был первый поединок футболистов под руководством нового главного тренера. 

Днепр-1
Игроки перед стартовым свистком. Фото: пресс-служба "Днепра-1"

Пихаленок оценил работу Максимова 

"Днепр-1" начал сезон 2023/2024 с Александром Кучером, однако после серии неудачных результатов и вылета из еврокубков руководство клуба приняло решение о смене наставника. Дебют Юрия Максимова во главе "Днепра-1" получился неубедительным. В матче против "Колоса" его команда первой пропустила гол во втором тайме, но вскоре сумела отыграться. 

Пихаленок признался, что команда рассчитывала на другой результат. Но при этой Александр напомнил, что новый тренер успел проработать с "Днепром-1" только три дня. У Максимова было очень мало времени для внедрения собственных идей в клубе. 

"Это было видно и по первому тайму, когда нам очень трудно было выйти из обороны в атаку, ведь ребята еще не до конца поняли эту структуру игры. Были подсказки от Юрия Максимова в перерыве матча, и я считаю, что эти подсказки сработали. Во втором тайме лучше играли, могли дожать и выиграть эту встречу", — заявил Александр Пихаленок. 

В следующем туре "Днепр-1" сыграет на выезде против луганской "Зари". 

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