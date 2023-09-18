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Пихальонок назвав проблему "Дніпра-1" після приходу Максимова

18 вересня 2023 16:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Пихальонок назвав проблему "Дніпра-1" після приходу Максимова
Юрій Максимов перед матчем. Фото: пресслужба "Дніпра-1"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Олександр Пихальонок прокоментував дебют Юрія Максимова на посаді головного тренера "Дніпра-1". Команда під керівництвом нового наставника дебютувала з нічиєю проти "Колоса" (1:1).

Пихальонок назвав проблему, яка завадила виграти команді, в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

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Лідер "Дніпра-1" Олександр Пихальонок вважає, що його команда втратила перемогу в матчі п'ятого туру української Прем'єр-ліги проти "Колоса". То був перший поєдинок футболістів під керівництвом нового головного тренера.

Дніпро-1
Гравці перед стартовим свистком. Фото: пресслужба "Дніпра-1"

Пихальонок оцінив роботу Максимова

"Дніпро-1" розпочав сезон 2023/2024 з Олександром Кучером, проте після серії невдалих результатів та вильоту з єврокубків керівництво клубу ухвалило рішення про зміну наставника. Дебют Юрія Максимова на чолі "Дніпра-1" вийшов непереконливим. У матчі проти "Колоса" його команда першою пропустила гол у другому таймі, але незабаром зуміла відігратися.

Пихальонок зізнався, що команда розраховувала на інший результат. Але при цьому Олександр нагадав, що новий тренер встиг попрацювати з "Дніпром-1" лише три дні. Максимов мав дуже мало часу для впровадження власних ідей у клубі.

"Це було видно і за першим таймом, коли нам дуже важко було вийти з оборони в атаку, адже хлопці ще не до кінця зрозуміли цю структуру гри. Були підказки від Юрія Максимова у перерві матчу, і я вважаю, що ці підказки спрацювали. другому таймі краще грали, могли дотиснути та виграти цю зустріч”, – заявив Олександр Пихальонок.

У наступному турі "Дніпро-1" зіграє на виїзді проти луганської "Зорі".

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