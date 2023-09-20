Суркис рассказал, что ждет "Динамо" в будущем

Игорь Суркис во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал текущее состояние столичного клуба. Также было высказано предположение о том, что ждет "бело-синих" в будущем.

Киевляне продолжают ставить перед собой амбициозные цели, сообщил Игорь Суркис в интервью журналисту Игорю Цыганыку.

Читайте также:

Президент "Динамо" напомнил о том, что два последних года киевской команде приходится проводить много времени в путешествиях, и это накладывает отпечаток на результаты команды. Футболисты буквально живут в поездах, автобусах и самолетах, и это выматывает их физически. К примеру, в прошлом сезоне команда сыграла 18 поединков на выезде, и логистика была достаточно сложной.

Игорь Суркис беседует с Олегом Гусевым. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что ждет "Динамо"

Игорь Суркис не сомневается в том, что "бело-синие" будут бороться за золотые медали украинской Премьер-лиги в этом сезоне. По его словам, это станет возможным, если команда сможет как следует готовиться к матчам.

При этом президент "Динамо" считает, что уровень чемпионата Украины по футболу снизился. Это произошло не потому, что слабые команды стали сильнее или научились играть против лидеров. Просто сильные легионеры покинули Украину после февраля 2022 года.

Буяльский и Ярмоленко на фоне Суркиса. Фото: пресс-служба "Динамо"

Однако Игорь Суркис возлагает большие надежды на молодых воспитанников "Динамо". Президент клуба привел в пример Назара Волошина, который в состоянии надолго закрыть позицию в основном составе команды. До того момента, пока не вернутся легионеры, украинские футболисты могут забронировать места в командах УПЛ.

Напомним, Лунин решил, где продолжит карьеру: пора прощаться с "Реалом".

Холанд может уйти из "Манчестер Сити": готовится трансферный рекорд.

Миколенко уйдет из "Эвертона": есть интерес из известного клуба.

Пихаленок назвал проблему "Днепра-1" после прихода Максимова.

Соперник забил еще раз слишком быстро: Ван Леувен о старте "Шахтера" в Лиге Чемпионов.