Холанд может уйти из "Манчестер Сити": готовится трансферный рекорд

Эрлинг Холанд празднует гол. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Форвард английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд остается трансферной целью многих клубов даже несмотря на контракт с одной из самых богатых команд Европы. Следующий сезон норвежец может начать в другой лиге.

В услугах Холанда заинтересован саудовский гранд, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail.

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Интерес к Холанду

"Аль-Иттихад" готов переключиться на кандидатуру другого форварда. Речь идет о 23-летнем игроке "Манчестер Сити" Эрлинге Холанде. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года. Несмотря на это, "Аль-Иттихад" готов сделать "Сити" предложение, от которого клуб не сможет отказаться.

Гвардиола упрекает игроков "Сити". Фото: REUTERS/Tony Obrien

"Горожане" получат 250 млн евро. Это намного больше реальной трансферной стоимости Эрлинга Холанда. Самого игрока сделают самым высокооплачиваемым футболистом мира. Более того, норвежца хотят подписать всего на два сезона, после чего его отпустят в любой европейский клуб.

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