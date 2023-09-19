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Холанд может уйти из "Манчестер Сити": готовится трансферный рекорд

19 сентября 2023 20:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Холанд может уйти из "Манчестер Сити": готовится трансферный рекорд
Эрлинг Холанд празднует гол. Фото: Reuters/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд остается трансферной целью многих клубов даже несмотря на контракт с одной из самых богатых команд Европы. Следующий сезон норвежец может начать в другой лиге. 

В услугах Холанда заинтересован саудовский гранд, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail

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Клуб "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии мечтает о паре форвардов, которая восхитит любого болельщика. В команде из Джидды уже играет Карим Бензема. Летом туда же мог перейти и египтянин Мохаммед Салах, однако трансфер не состоялся. 

Интерес к Холанду 

"Аль-Иттихад" готов переключиться на кандидатуру другого форварда. Речь идет о 23-летнем игроке "Манчестер Сити" Эрлинге Холанде. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года. Несмотря на это, "Аль-Иттихад" готов сделать "Сити" предложение, от которого клуб не сможет отказаться. 

Манчестер Сити
Гвардиола упрекает игроков "Сити". Фото: REUTERS/Tony Obrien

"Горожане" получат 250 млн евро. Это намного больше реальной трансферной стоимости Эрлинга Холанда. Самого игрока сделают самым высокооплачиваемым футболистом мира. Более того, норвежца хотят подписать всего на два сезона, после чего его отпустят в любой европейский клуб. 

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