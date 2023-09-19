В "Манчестер Юнайтед" новый скандал: игроки подрались в раздевалке
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" продолжают сотрясать скандалы. На этот раз в раздевалке команды поссорились сразу несколько футболистов.
Дело дошло до драки, которую представители клуба постарались скрыть, сообщает The Sun.
"Манчестер Юнайтед" одержал только две победы при трех поражениях в пяти стартовых турах английской Премьер-лиги. Команда Эрика Тен Хага занимает 13 место в турнирной таблице, а сам тренер в ближайшем будущем может быть уволен. Клуб сотрясают скандалы с игроками, и ситуация продолжает ухудшаться.
Драка в раздевалке "МЮ"
После поражения от "Брайтона" (1:3) в пятом туре АПЛ футболисты "красных дьяволов" предъявили друг другу претензии. Лидер команды Бруну Фернандеш оказался недоволен игрой Скотта Мактоминея. Португалец наорал на молодого партнера, а тот не захотел терпеть такое обращение. Футболисты начали толкаться, но их разняли партнеры по команде.
Однако это был не единичный эпизод. Защитники Лисандро Мартинес и Виктор Линделеф начали обвинять друг друга в поражении и плохой игре. Они вели диалог на повышенных тонах и при этом не выбирали выражения.
Уже в следующем туре АПЛ "МЮ" отправится в гости к "Бернли". Но сначала "красным дьяволам" предстоит поединок против "Баварии" в Лиге чемпионов.
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