Мудрик может перейти в один из немецких клубов: когда это произойдет

Михаил Мудрик на разминке. Фото: Reuters/Matthew Childs

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик продолжает интегрироваться в английский футбол в составе "Челси". Однако клубы из других чемпионатов продолжают следить за прогрессом молодого футболиста.

Мудрик получит приглашение из немецкой Бундеслиге в случае, если не сумеет стать основным игроком "Челси", сообщает Bild.

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Михаил Мудрик перешел в "Челси" в начале 2023 года. В клубе возлагали большие надежды на украинского вингера, за которого донецкий "Шахтер" получил солидные отступные. Однако Мудрик пока не стал основным игроком на "Стэмфорд Бридж". Сразу несколько немецких команд надеются на то, что этого и не произойдет.

Кто интересуется Мудриком?

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино доверяет украинскому футболисту. Наставник "синих" неоднократно говорил, что Мудрику необходимо много работать и привыкнуть к английскому футболу, научиться быть частью команды.

Если вингер не справится с этой задачей, "Челси" может либо отпустить его в аренду, либо и вовсе продать. В таком случае стоимость игрока будет на порядок ниже той, которую лондонцы заплатили "Шахтеру".

Михаил Мудрик в матче с "Борнмутом". Фото: Reuters/Matthew Childs

За ситуацией внимательно следят мюнхенская "Бавария" и дортмундская "Боруссия". Обе немецкие команды хотят усилить состав молодым талантом, который обладает высокой скоростью и хорошими техническими характеристиками. "Шмели" прекрасно умеют интегрировать таких игроков во "взрослый футбол". А наставник "Баварии" Томас Тухель давно хочет поработать с Мудриком. Если Михаил так и не станет основным игроком "Челси", ему будет, где продолжить карьеру.

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