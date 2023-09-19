Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мудрик может перейти в один из немецких клубов: когда это произойдет arrow

Мудрик может перейти в один из немецких клубов: когда это произойдет

19 сентября 2023 09:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик может перейти в один из немецких клубов: когда это произойдет
Михаил Мудрик на разминке. Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик продолжает интегрироваться в английский футбол в составе "Челси". Однако клубы из других чемпионатов продолжают следить за прогрессом молодого футболиста. 

Мудрик получит приглашение из немецкой Бундеслиге в случае, если не сумеет стать основным игроком "Челси", сообщает Bild

Читайте также:

Михаил Мудрик перешел в "Челси" в начале 2023 года. В клубе возлагали большие надежды на украинского вингера, за которого донецкий "Шахтер" получил солидные отступные. Однако Мудрик пока не стал основным игроком на "Стэмфорд Бридж". Сразу несколько немецких команд надеются на то, что этого и не произойдет. 

Кто интересуется Мудриком? 

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино доверяет украинскому футболисту. Наставник "синих" неоднократно говорил, что Мудрику необходимо много работать и привыкнуть к английскому футболу, научиться быть частью команды. 

Если вингер не справится с этой задачей, "Челси" может либо отпустить его в аренду, либо и вовсе продать. В таком случае стоимость игрока будет на порядок ниже той, которую лондонцы заплатили "Шахтеру". 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в матче с "Борнмутом". Фото: Reuters/Matthew Childs

За ситуацией внимательно следят мюнхенская "Бавария" и дортмундская "Боруссия". Обе немецкие команды хотят усилить состав молодым талантом, который обладает высокой скоростью и хорошими техническими характеристиками. "Шмели" прекрасно умеют интегрировать таких игроков во "взрослый футбол". А наставник "Баварии" Томас Тухель давно хочет поработать с Мудриком. Если Михаил так и не станет основным игроком "Челси", ему будет, где продолжить карьеру. 

Напомним, Миколенко уйдет из "Эвертона": есть интерес из известного клуба. 

"Манчестер Юнайтед" готов уволить Тен Хага: кто заменит тренера. 

Йоахим Лев возвращается к тренерской работе: какую команду он возглавит. 

Пихаленок назвал проблему "Днепра-1" после прихода Максимова. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Первый для Умерова: чего ждать от 15-го Рамштайна

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз