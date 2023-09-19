Мудрик може перейти в один із німецьких клубів: коли це станеться

Михайло Мудрик на розминці. Фото: Reuters/Matthew Childs

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик продовжує інтегруватися до англійського футболу у складі "Челсі". Проте, клуби з інших чемпіонатів продовжують стежити за прогресом молодого футболіста.

Мудрик отримає запрошення з німецької Бундеслізі у разі, якщо не зможе стати основним гравцем "Челсі", повідомляє Bild.

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Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" на початку 2023 року. У клубі покладали великі надії на українського вінгера, за якого донецький "Шахтар" отримав солідні відступні. Однак Мудрик поки що не став основним гравцем на "Стемфорд Брідж". Одразу кілька німецьких команд сподіваються, що цього й не станеться.

Хто цікавиться Мудриком?

Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно довіряє українському футболістові. Наставник "синіх" неодноразово говорив, що Мудрику необхідно багато працювати та звикнути до англійського футболу, навчитися бути частиною команди.

Якщо вінгер не впорається з цим завданням, "Челсі" може або відпустити його в оренду, або взагалі продати. У такому разі вартість гравця буде на порядок нижчою за ту, яку лондонці заплатили "Шахтарю".

Михайло Мудрик у матчі з "Борнмутом". Фото: Reuters/Matthew Childs

За ситуацією уважно стежать мюнхенська "Баварія" та дортмундська "Боруссія". Обидві німецькі команди хочуть посилити склад молодим талантом, який має високу швидкість і хороші технічні характеристики. "Джмелі" чудово вміють інтегрувати таких гравців у "дорослий футбол". А наставник "Баварії" Томас Тухель давно хоче попрацювати із Мудриком. Якщо Михайло так і не стане основним гравцем "Челсі", йому буде де продовжити кар'єру.

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