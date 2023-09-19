Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мудрик може перейти в один із німецьких клубів: коли це станеться arrow

Мудрик може перейти в один із німецьких клубів: коли це станеться

19 вересня 2023 09:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик може перейти в один із німецьких клубів: коли це станеться
Михайло Мудрик на розминці. Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик продовжує інтегруватися до англійського футболу у складі "Челсі". Проте, клуби з інших чемпіонатів продовжують стежити за прогресом молодого футболіста.

Мудрик отримає запрошення з німецької Бундеслізі у разі, якщо не зможе стати основним гравцем "Челсі", повідомляє Bild.

Читайте також:

Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" на початку 2023 року. У клубі покладали великі надії на українського вінгера, за якого донецький "Шахтар" отримав солідні відступні. Однак Мудрик поки що не став основним гравцем на "Стемфорд Брідж". Одразу кілька німецьких команд сподіваються, що цього й не станеться.

Хто цікавиться Мудриком?

Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно довіряє українському футболістові. Наставник "синіх" неодноразово говорив, що Мудрику необхідно багато працювати та звикнути до англійського футболу, навчитися бути частиною команди.

Якщо вінгер не впорається з цим завданням, "Челсі" може або відпустити його в оренду, або взагалі продати. У такому разі вартість гравця буде на порядок нижчою за ту, яку лондонці заплатили "Шахтарю".

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у матчі з "Борнмутом". Фото: Reuters/Matthew Childs

За ситуацією уважно стежать мюнхенська "Баварія" та дортмундська "Боруссія". Обидві німецькі команди хочуть посилити склад молодим талантом, який має високу швидкість і хороші технічні характеристики. "Джмелі" чудово вміють інтегрувати таких гравців у "дорослий футбол". А наставник "Баварії" Томас Тухель давно хоче попрацювати із Мудриком. Якщо Михайло так і не стане основним гравцем "Челсі", йому буде де продовжити кар'єру.

Нагадаємо, Миколенко залишить "Евертон": є інтерес з відомого клубу. 

"Манчестер Юнайтед" готовий звільнити Тен Хага: хто замінить тренера. 

Йоахім Лев повертається до тренерської роботи: яку команду він очолить. 

Пихальонок назвав проблему "Дніпра-1" після приходу Максимова. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Перший для Умєрова: чого чекати від 15-го Рамштайна

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз