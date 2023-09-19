"Шахтер" — "Порту": онлайн трансляция матча
Сегодня, 19 сентября, в 22,00, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" играет на "Фолькспаркштадионе" с "Порту". Команда Патрика ван Леувена считается аутсайдером поединка.
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Где и когда смотреть матч
На матче "Шахтера" и "Порту" будет работать главный арбитр из Италии Давиде Масса. Встреча состоится на "Фолькспаркштадионе" в немецком городе Гамбург. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
"Шахтер" сыграет сегодня не в оптимальном составе. В лазарете команды остаются Матвиенко, Чигринский, Траоре и Бондарь. Букмекеры считают "горняков" аутсайдерами поединка, но украинские болельщики надеются на зрелищный матч, который завершится в пользу донецкой команды.
Напомним, стало известно, является ли Давиде Масса "фартовым" рефери для "Шахтера".
"Шахтер" — "Порту": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов.
Букмекеры удивили прогнозом на матч Лиги чемпионов с участием "Шахтера" и "Порту".