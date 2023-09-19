"Шахтер" — "Порту": онлайн трансляция матча

Игроки "Шахтера" празднуют гол. Фото: Google

Сегодня, 19 сентября, в 22,00, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" играет на "Фолькспаркштадионе" с "Порту". Команда Патрика ван Леувена считается аутсайдером поединка.

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На матче "Шахтера" и "Порту" будет работать главный арбитр из Италии Давиде Масса. Встреча состоится на "Фолькспаркштадионе" в немецком городе Гамбург. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Судаков на тренировке. Фото: пресс-служба "Шахтера"

"Шахтер" сыграет сегодня не в оптимальном составе. В лазарете команды остаются Матвиенко, Чигринский, Траоре и Бондарь. Букмекеры считают "горняков" аутсайдерами поединка, но украинские болельщики надеются на зрелищный матч, который завершится в пользу донецкой команды.

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