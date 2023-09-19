Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Шахтер" — "Порту": онлайн трансляция матча arrow

"Шахтер" — "Порту": онлайн трансляция матча

19 сентября 2023 12:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шахтер — Порту: онлайн трансляция матча
Игроки "Шахтера" празднуют гол. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сегодня, 19 сентября, в 22,00, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" играет на "Фолькспаркштадионе" с "Порту". Команда Патрика ван Леувена считается аутсайдером поединка. 

Портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую трансляцию матча. 

Читайте также:

Где и когда смотреть матч

На матче "Шахтера" и "Порту" будет работать главный арбитр из Италии Давиде Масса. Встреча состоится на "Фолькспаркштадионе" в немецком городе Гамбург. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Георгий Судаков
Судаков на тренировке. Фото: пресс-служба "Шахтера" 

"Шахтер" сыграет сегодня не в оптимальном составе. В лазарете команды остаются Матвиенко, Чигринский, Траоре и Бондарь. Букмекеры считают "горняков" аутсайдерами поединка, но украинские болельщики надеются на зрелищный матч, который завершится в пользу донецкой команды. 

Напомним, стало известно, является ли Давиде Масса "фартовым" рефери для "Шахтера". 

"Шахтер" — "Порту": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов. 

Букмекеры удивили прогнозом на матч Лиги чемпионов с участием "Шахтера" и "Порту". 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Первый для Умерова: чего ждать от 15-го Рамштайна

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз