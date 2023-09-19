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"Шахтар" — "Порту": онлайн трансляція матчу

19 вересня 2023 12:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шахтар — Порту: онлайн трансляція матчу
Гравці "Шахтаря" відзначають гол. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Сьогодні, 19 вересня, о 22.00 у рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" грає на "Фолькспаркштадіоні" з "Порту". Команда Патріка ван Леувена вважається аутсайдером поєдинку.

Портал Новини.LIVE проведе пряму текстову трансляцію матчу.

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На матчі "Шахтаря" та "Порту" працюватиме головний арбітр з Італії Давіде Масса. Зустріч відбудеться на "Фолькспаркштадіоні" у німецькому місті Гамбург. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Георгій Судаков
Судаків на тренуванні. Фото: пресслужба "Шахтаря"

"Шахтар" зіграє сьогодні не в оптимальному складі. У лазареті команди залишаються Матвієнко, Чигринський, Траоре та Бондар. Букмекери вважають "гірників" аутсайдерами поєдинку, але українські вболівальники сподіваються на видовищний матч, який завершиться на користь донецької команди.

Нагадаємо, стало відомо, чи Давиде Масса є "фартовим" рефері для "Шахтаря".

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Букмекери здивували прогнозом на матч Ліги чемпіонів за участю "Шахтаря" та "Порту".

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