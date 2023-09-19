"Шахтар" — "Порту": онлайн трансляція матчу

Гравці "Шахтаря" відзначають гол. Фото: Google

Сьогодні, 19 вересня, о 22.00 у рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" грає на "Фолькспаркштадіоні" з "Порту". Команда Патріка ван Леувена вважається аутсайдером поєдинку.

Портал Новини.LIVE проведе пряму текстову трансляцію матчу.

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На матчі "Шахтаря" та "Порту" працюватиме головний арбітр з Італії Давіде Масса. Зустріч відбудеться на "Фолькспаркштадіоні" у німецькому місті Гамбург. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Судаків на тренуванні. Фото: пресслужба "Шахтаря"

"Шахтар" зіграє сьогодні не в оптимальному складі. У лазареті команди залишаються Матвієнко, Чигринський, Траоре та Бондар. Букмекери вважають "гірників" аутсайдерами поєдинку, але українські вболівальники сподіваються на видовищний матч, який завершиться на користь донецької команди.

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