У "Манчестер Юнайтед" новий скандал: гравці побилися у роздягальні
Сезон для англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" продовжують псувати скандали. Цього разу у роздягальні команди посварилися одразу кілька футболістів.
Справа дійшла до бійки, яку представники клубу постаралися приховати, повідомляє The Sun.
"Манчестер Юнайтед" здобув лише дві перемоги при трьох поразках у п'яти стартових турах англійської Прем'єр-ліги. Команда Еріка Тен Хага займає 13 місце у турнірній таблиці, а сам тренер у найближчому майбутньому може бути звільнений. Клуб трясуть скандали з гравцями, і ситуація продовжує погіршуватися.
Бійка у роздягальні "МЮ"
Після поразки від "Брайтона" (1:3) у п'ятому турі АПЛ футболісти "червоних дияволів" висунули один одному претензії. Лідер команди Бруну Фернандеш виявився незадоволеним грою Скотта Мактомінея. Португалець накричав на молодого партнера, а той не захотів терпіти таке звернення. Футболісти почали штовхатися, але їх розібрали партнери по команді.
Однак це був непоодинокий епізод. Захисники Лісандро Мартінес та Віктор Лінделеф почали звинувачувати один одного в поразці та поганій грі. Вони вели діалог на підвищених тонах і не вибирали висловлювання.
Вже наступного туру АПЛ "МЮ" вирушить у гості до "Бернлі". Але спочатку "червоний диявол" має поєдинок проти "Баварії" в Лізі чемпіонів.
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