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У "Манчестер Юнайтед" новий скандал: гравці побилися у роздягальні

19 вересня 2023 15:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У "Манчестер Юнайтед" новий скандал: гравці побилися у роздягальні
Бруну Фернандеш у матчі з "Брайтоном". Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Сезон для англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" продовжують псувати скандали. Цього разу у роздягальні команди посварилися одразу кілька футболістів.

Справа дійшла до бійки, яку представники клубу постаралися приховати, повідомляє The Sun.

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"Манчестер Юнайтед" здобув лише дві перемоги при трьох поразках у п'яти стартових турах англійської Прем'єр-ліги. Команда Еріка Тен Хага займає 13 місце у турнірній таблиці, а сам тренер у найближчому майбутньому може бути звільнений. Клуб трясуть скандали з гравцями, і ситуація продовжує погіршуватися.

Каземіро
Варан, Гарначо та Каземіро на тренуванні "МЮ". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Бійка у роздягальні "МЮ"

Після поразки від "Брайтона" (1:3) у п'ятому турі АПЛ футболісти "червоних дияволів" висунули один одному претензії. Лідер команди Бруну Фернандеш виявився незадоволеним грою Скотта Мактомінея. Португалець накричав на молодого партнера, а той не захотів терпіти таке звернення. Футболісти почали штовхатися, але їх розібрали партнери по команді.

Однак це був непоодинокий епізод. Захисники Лісандро Мартінес та Віктор Лінделеф почали звинувачувати один одного в поразці та поганій грі. Вони вели діалог на підвищених тонах і не вибирали висловлювання.

Вже наступного туру АПЛ "МЮ" вирушить у гості до "Бернлі". Але спочатку "червоний диявол" має поєдинок проти "Баварії" в Лізі чемпіонів.

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