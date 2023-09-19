Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ібрагімович хоче повернутися до "Мілана" arrow

Ібрагімович хоче повернутися до "Мілана"

19 вересня 2023 13:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ібрагімович хоче повернутися до "Мілана"
Златан Ібрагімович спілкується із уболівальниками. Фото: instagram.com/iamzlatanibrahimovic/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній форвард "Мілана" Златан Ібрагімович вирішив підтримати італійську команду перед важливим поєдинком Ліги чемпіонів з англійським "Ньюкаслом". Шведський футболіст відвідав тренувальну базу "россонері".

Ібрагімович запропонував свої послуги тренерському штабу команди, повідомляє Tutto Mercato.

Читайте також:

У чотирьох стартових турах італійської Серії А "Мілан" здобув три перемоги, але розгромно програв "Інтеру" у дербі (1:5). Напередодні першого матчу "россонері" у Лізі чемпіонів з'явилися чутки про те, що керівництво клубу незадоволене тренерським штабом.

Ібрагімович хоче допомогти "Мілану"

Легендарний шведський спортсмен, який прямо причетний до останнього чемпіонства "Россонері", вирішив підтримати команду. Златан Ібрагімович побував на базі "Мілана", поспілкувався з головним тренером Стефано Піолі та заявив про готовність допомогти команді на полі.

"Я сказав тренеру, що готовий вийти на поле в матчі з "Ньюкаслом". Мене немає в заявці, але я тут, причому перебуваю у чудовій формі. Проте жарти убік. Ми всі повинні підтримати "Мілан". Все буде добре! Побачимося!" на стадіоні", — заявив Златан Ібрагімович.

Златан Ібрагімович
Шведські вболівальники з прапор Ібрагімовича. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Поєдинок "Мілана" з "Ювентусом" пройде на "Сан-Сіро" у вівторок, 19 вересня. Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, Мудрик може перейти в один із німецьких клубів: коли це станеться. 

Віталій Миколенко залишить "Евертон": є інтерес з відомого клубу. 

Луїс Енріке здивував висловлюванням про Мбаппе в "ПСЖ". 

"Манчестер Юнайтед" готовий звільнити Тен Хага: хто замінить тренера. 

Йоахім Лев повертається до тренерської роботи: яку команду він очолить. 

Пихальонок назвав проблему "Дніпра-1" після приходу Максимова. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Перший для Умєрова: чого чекати від 15-го Рамштайна

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз