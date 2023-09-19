Ібрагімович хоче повернутися до "Мілана"

Златан Ібрагімович спілкується із уболівальниками. Фото: instagram.com/iamzlatanibrahimovic/

Колишній форвард "Мілана" Златан Ібрагімович вирішив підтримати італійську команду перед важливим поєдинком Ліги чемпіонів з англійським "Ньюкаслом". Шведський футболіст відвідав тренувальну базу "россонері".

Ібрагімович запропонував свої послуги тренерському штабу команди, повідомляє Tutto Mercato.

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У чотирьох стартових турах італійської Серії А "Мілан" здобув три перемоги, але розгромно програв "Інтеру" у дербі (1:5). Напередодні першого матчу "россонері" у Лізі чемпіонів з'явилися чутки про те, що керівництво клубу незадоволене тренерським штабом.

Ібрагімович хоче допомогти "Мілану"

Легендарний шведський спортсмен, який прямо причетний до останнього чемпіонства "Россонері", вирішив підтримати команду. Златан Ібрагімович побував на базі "Мілана", поспілкувався з головним тренером Стефано Піолі та заявив про готовність допомогти команді на полі.

"Я сказав тренеру, що готовий вийти на поле в матчі з "Ньюкаслом". Мене немає в заявці, але я тут, причому перебуваю у чудовій формі. Проте жарти убік. Ми всі повинні підтримати "Мілан". Все буде добре! Побачимося!" на стадіоні", — заявив Златан Ібрагімович.

Шведські вболівальники з прапор Ібрагімовича. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Поєдинок "Мілана" з "Ювентусом" пройде на "Сан-Сіро" у вівторок, 19 вересня. Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом.

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