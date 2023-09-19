Луїс Енріке здивував висловлюванням про Мбаппе в "ПСЖ"

Кіліан Мбаппе під час матчу. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Головний тренер французького "ПСЖ" Луїс Енріке прокоментував внесок Кіліана Мбаппе у спільні успіхи. Іспанський наставник зажадав від головної зірки команди бути скромнішим.

Луїс Енріке назвав головну проблему Кіліана Мбаппе, повідомляє Le Parisien.

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Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе міг змінити клуб минулого літа. Він зі скандалом залишився у "ПСЖ", дивився перший офіційний матч команди у сезоні на лаві запасних, але вже повернувся на поле. Мбаппе відчайдушно хоче виграти Лігу чемпіонів. Тренер розповів, що потрібно зробити для цього.

Критика від Луїса Енріке

Наставник "ПСЖ" заявив, що для перемоги в Лізі чемпіонів необхідна збалансована команда, яка у кожному епізоді діє як єдине ціле. Йдеться про повну заявку з 23 футболістів.

"Необхідно бути скромним у тих епізодах, коли це потрібно на благо команди. Я зовсім не хочу сказати, що не можна виявляти амбіції та мріяти про перемоги. Але зайва амбітність на полі може нашкодити й гравцеві, і команді. Це призводить до егоїзму, а отже. до слабкості, якою може скористатися суперник", — заявив Луїс Енріке.

Мбаппе та Луїс Енріке під час поєдинку. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

"ПСЖ" зіграє з дортмундською "Боруссією" у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Кіліан Мбаппе цього сезону вже забив сім голів у чотирьох поєдинках чемпіонату Франції.

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