Луис Энрике удивил высказыванием о Мбаппе в "ПСЖ"

Килиан Мбаппе во время матча. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Главный тренер французского "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал вклад Килиана Мбаппе в общие успехи. Испанский наставник потребовал от главной звезды команды быть более скромным.

Луис Энрике назвал главную проблему Килиана Мбаппе, сообщает Le Parisien.

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Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе мог сменить клуб минувшим летом. Он со скандалом остался в "ПСЖ", смотрел первый официальный матч команды в сезоне на скамейке запасных, но уже вернулся на поле. Мбаппе отчаянно хочет выиграть Лигу чемпионов. Тренер рассказал, что необходимо сделать для этого.

Критика от Луиса Энрике

Наставник "ПСЖ" заявил, что для победы в Лиге чемпионов необходима сбалансированная команда, которая в каждом эпизоде действует, как единое целое. Речь идет о полной заявке в 23 футболиста.

"Необходимо быть скромным в тех эпизодах, когда это требуется на благо команды. Я вовсе не хочу сказать, что нельзя проявлять амбиции и мечтать о победах. Но лишняя амбициозность на поле может навредить и игроку, и команде. Это приводит к эгоизму, а значит, к слабости, которой может воспользоваться соперник", — заявил Луис Энрике.

Мбаппе и Луис Энрике во время поединка. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

"ПСЖ" сыграет с дортмундской "Боруссией" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Килиан Мбаппе в этом сезоне уже забил семь голов в четырех поединках чемпионата Франции.

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