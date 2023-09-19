Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Пиоли на грани увольнения: "Милан" нашел замену тренеру arrow

Пиоли на грани увольнения: "Милан" нашел замену тренеру

19 сентября 2023 10:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Пиоли на грани увольнения: "Милан" нашел замену тренеру
Стефано Пиоли наблюдает за матчем "Милана". Фото: REUTERS/Alberto Lingria
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли может досрочно покинуть клуб. Руководство "россонери" было шокировано разгромом команды в дерби с "Интером". 

У Пиоли еще есть время, чтобы реабилитироваться в глазах владельцев клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport

Читайте также:

В рамках четвертого тура итальянской Серии А "Милан" разгромно проиграл в дерби "Интеру" со счетом 1:5. Это уже пятое поражение "россонери" подряд в "Дерби делла Мадоннина". На утро передовицы спортивной прессы Италии вышли с уничижительными заголовками в отношении "Милана", и это очень сильно не понравилось клубному руководству. 

Стефано Пиоли
Стефано Пиоли во время тренировки. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Кто может заменить Пиоли? 

Несмотря на то, что это поражение для "Милана" было первым в сезоне в рамках Серии А, стул под главным тренером команды уже шатается. Не все в клубе считают, что Стефано Пиоли сможет привести "россонери" к чемпионскому титулу.

У наставника есть несколько матчей для того, чтобы укрепить свои позиции в клубе. Если "Милан" не сумеет обыграть "Ньюкасл" в Лиге чемпионов, а также "Верону", "Кальяри" и "Лацио" в Серии А, Стефано Пиоли могут досрочно уволить. 

Руководство клуба уже составило список специалистов, которые могут возглавить "Милан". Вопреки заявлениям журналистов, Антонио Конте в этот шорт-лист не входит. Но там есть фамилии Люсьена Фавра и Игора Тудора, которые в 2023 году ушли из французских "Ниццы" и "Марселя" соответственно. 

Напомним, Мудрик может перейти в один из немецких клубов: когда это произойдет. 

Миколенко уйдет из "Эвертона": есть интерес из известного клуба. 

"Манчестер Юнайтед" готов уволить Тен Хага: кто заменит тренера. 

Йоахим Лев возвращается к тренерской работе: какую команду он возглавит. 

Пихаленок назвал проблему "Днепра-1" после прихода Максимова. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Первый для Умерова: чего ждать от 15-го Рамштайна

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз