Пиоли на грани увольнения: "Милан" нашел замену тренеру

Стефано Пиоли наблюдает за матчем "Милана". Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли может досрочно покинуть клуб. Руководство "россонери" было шокировано разгромом команды в дерби с "Интером".

У Пиоли еще есть время, чтобы реабилитироваться в глазах владельцев клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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В рамках четвертого тура итальянской Серии А "Милан" разгромно проиграл в дерби "Интеру" со счетом 1:5. Это уже пятое поражение "россонери" подряд в "Дерби делла Мадоннина". На утро передовицы спортивной прессы Италии вышли с уничижительными заголовками в отношении "Милана", и это очень сильно не понравилось клубному руководству.

Стефано Пиоли во время тренировки. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Кто может заменить Пиоли?

Несмотря на то, что это поражение для "Милана" было первым в сезоне в рамках Серии А, стул под главным тренером команды уже шатается. Не все в клубе считают, что Стефано Пиоли сможет привести "россонери" к чемпионскому титулу.

У наставника есть несколько матчей для того, чтобы укрепить свои позиции в клубе. Если "Милан" не сумеет обыграть "Ньюкасл" в Лиге чемпионов, а также "Верону", "Кальяри" и "Лацио" в Серии А, Стефано Пиоли могут досрочно уволить.

Руководство клуба уже составило список специалистов, которые могут возглавить "Милан". Вопреки заявлениям журналистов, Антонио Конте в этот шорт-лист не входит. Но там есть фамилии Люсьена Фавра и Игора Тудора, которые в 2023 году ушли из французских "Ниццы" и "Марселя" соответственно.

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