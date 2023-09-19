Піолі на межі звільнення: "Мілан" знайшов заміну тренеру

Стефано Піолі спостерігає за матчем "Мілана". Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Головний тренер "Мілана" Стефано Піолі може достроково залишити клуб. Керівництво "россонері" було шоковане розгромом команди в дербі з "Інтером".

Піолі ще має час, щоб реабілітуватися в очах власників клубу, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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У рамках четвертого туру італійської Серії А "Мілан" програв у дербі "Інтеру" з рахунком 1:5. Це вже п'ята поразка "россонері" поспіль у "Дербі делла Мадонніна". На ранок передовиці спортивної преси Італії вийшли з принизливими заголовками щодо "Мілана", і це дуже не сподобалося клубному керівництву.

Стефано Піолі під час тренування. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Хто може замінити Піолі?

Попри те, що ця поразка для "Мілана" була першою в сезоні в рамках Серії А, стілець під головним тренером команди вже хитається. Не всі в клубі вважають, що Стефано Піолі зможе привести "россонері" до чемпіонського титулу.

Наставник має кілька матчів для того, щоб зміцнити свої позиції в клубі. Якщо "Мілан" не зуміє обіграти "Ньюкасл" у Лізі чемпіонів, а також "Верону", "Кальярі" та "Лаціо" у Серії А, Стефано Піолі можуть достроково звільнити.

Керівництво клубу вже склало список фахівців, які можуть очолити "Мілан". Попри заяви журналістів, Антоніо Конте до цього шортлисту не входить. Але там є прізвища Люсьєна Фавра та Ігора Тудора, які у 2023 році пішли з французьких "Ніцци" та "Марселя" відповідно.

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