Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow В "ПСЖ" сделали заявление о потолке зарплат для футболистов arrow

В "ПСЖ" сделали заявление о потолке зарплат для футболистов

8 сентября 2023 18:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В "ПСЖ" сделали заявление о потолке зарплат для футболистов
Луис Энрике и футболисты "ПСЖ". Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент французского футбольного клуба "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи был переизбран председателем совета Ассоциации европейских клубов (ECA). После этого он прокомментировал одну из самых резонансных проблем в современном футболе.

Аль-Хеллаифи поделился мнением о необходимости введения потолка зарплат, сообщает BBC

Читайте также:

Французский "ПСЖ" и английский "Манчестер Сити" часто оказываются в эпицентре скандалов, которые связаны с нарушением правила финансового фэйр-плей УЕФА. Помимо этого, некоторые клубы, в числе которых оказались французский и английский гранды, предлагают новичкам огромные зарплаты. 

Килиан Мбаппе
У Мбаппе одна из самых высоких зарплат в Европе. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Что сказал Аль-Хеллаифи о лимите зарплат

Заявление президента "ПСЖ" Нассера Аль-Хеллаифи о лимите зарплат футболистам стало неожиданным, однако он так и не ответил четко на вопрос о том, нужна ли такая мера в футболе. Между тем, наметился другой тренд: теперь огромные зарплаты футболистам платят клубы из Саудовской Аравии, и многие игроки отправляются на Ближний Восток. 

"Ни один клуб не хочет платить больше, чем необходимо. В случае, если появится юридическое обоснование для введения лимита по зарплатам, это можно будет сделать. Однако я не вижу законной возможности для этого. 

Уверяю, клубы не откажутся лот этого варианта. Все хотят зарабатывать деньги, а не терять их. Однако это вопрос к юристам. Футбол нуждается в изменениях, но все должно быть законно", — рассказал Нассер Аль-Хеллаифи. 

Напомним, Судаков заинтересовал известный клуб: отпустит ли "Шахтер" игрока. 

Фьюри объяснил, почему не хочет сразиться с Усиком. 

Украина — Англия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024. 

"Динамо" продаст еще одного футболиста: о ком идет речь. 

Мирчу Луческу уволят из "Динамо": кто заменит румынского тренера. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

None

Инфекции, врачи на оккупированных территориях и работа во время войны. Эксклюзив с министром Ляшко

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз