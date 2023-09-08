В "ПСЖ" сделали заявление о потолке зарплат для футболистов
Президент французского футбольного клуба "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи был переизбран председателем совета Ассоциации европейских клубов (ECA). После этого он прокомментировал одну из самых резонансных проблем в современном футболе.
Аль-Хеллаифи поделился мнением о необходимости введения потолка зарплат, сообщает BBC.
Французский "ПСЖ" и английский "Манчестер Сити" часто оказываются в эпицентре скандалов, которые связаны с нарушением правила финансового фэйр-плей УЕФА. Помимо этого, некоторые клубы, в числе которых оказались французский и английский гранды, предлагают новичкам огромные зарплаты.
Что сказал Аль-Хеллаифи о лимите зарплат
Заявление президента "ПСЖ" Нассера Аль-Хеллаифи о лимите зарплат футболистам стало неожиданным, однако он так и не ответил четко на вопрос о том, нужна ли такая мера в футболе. Между тем, наметился другой тренд: теперь огромные зарплаты футболистам платят клубы из Саудовской Аравии, и многие игроки отправляются на Ближний Восток.
"Ни один клуб не хочет платить больше, чем необходимо. В случае, если появится юридическое обоснование для введения лимита по зарплатам, это можно будет сделать. Однако я не вижу законной возможности для этого.
Уверяю, клубы не откажутся лот этого варианта. Все хотят зарабатывать деньги, а не терять их. Однако это вопрос к юристам. Футбол нуждается в изменениях, но все должно быть законно", — рассказал Нассер Аль-Хеллаифи.
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