В "ПСЖ" сделали заявление о потолке зарплат для футболистов

Луис Энрике и футболисты "ПСЖ". Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Президент французского футбольного клуба "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи был переизбран председателем совета Ассоциации европейских клубов (ECA). После этого он прокомментировал одну из самых резонансных проблем в современном футболе.

Аль-Хеллаифи поделился мнением о необходимости введения потолка зарплат, сообщает BBC.

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Французский "ПСЖ" и английский "Манчестер Сити" часто оказываются в эпицентре скандалов, которые связаны с нарушением правила финансового фэйр-плей УЕФА. Помимо этого, некоторые клубы, в числе которых оказались французский и английский гранды, предлагают новичкам огромные зарплаты.

У Мбаппе одна из самых высоких зарплат в Европе. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Что сказал Аль-Хеллаифи о лимите зарплат

Заявление президента "ПСЖ" Нассера Аль-Хеллаифи о лимите зарплат футболистам стало неожиданным, однако он так и не ответил четко на вопрос о том, нужна ли такая мера в футболе. Между тем, наметился другой тренд: теперь огромные зарплаты футболистам платят клубы из Саудовской Аравии, и многие игроки отправляются на Ближний Восток.

"Ни один клуб не хочет платить больше, чем необходимо. В случае, если появится юридическое обоснование для введения лимита по зарплатам, это можно будет сделать. Однако я не вижу законной возможности для этого.

Уверяю, клубы не откажутся лот этого варианта. Все хотят зарабатывать деньги, а не терять их. Однако это вопрос к юристам. Футбол нуждается в изменениях, но все должно быть законно", — рассказал Нассер Аль-Хеллаифи.

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