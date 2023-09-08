У "ПСЖ" зробили заяву про ліміт зарплат для футболістів
Президент французького футбольного клубу "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаїфі був переобраний головою ради Асоціації європейських клубів (ECA). Після цього він прокоментував одну з найрезонансніших проблем у сучасному футболі.
Аль-Хеллаїфі поділився думкою про необхідність запровадження стелі зарплат, повідомляє ВВС.
Французький "ПСЖ" та англійський "Манчестер Сіті" часто опиняються в епіцентрі скандалів, які пов'язані з порушенням правила фінансового феєр-плею УЄФА. Окрім цього, деякі клуби, серед яких виявилися французькі та англійські гранди, пропонують новачкам величезні зарплати.
Що сказав Аль-Хеллаїфі про ліміт зарплат
Заява президента "ПСЖ" Нассера Аль-Хеллаїфі про ліміт зарплат футболістам стала несподіваною, проте він так і не відповів чітко на запитання про те, чи потрібний такий захід у футболі. Тим часом намітився інший тренд: тепер величезні зарплати футболістам платять клуби із Саудівської Аравії, і багато гравців вирушають на Близький Схід.
"Жоден клуб не хоче платити більше, ніж необхідно. У разі якщо з'явиться юридичне обґрунтування для запровадження ліміту із зарплат, це можна буде зробити. Однак я не бачу законної можливості для цього.
Запевняю, клуби не відмовляться від лоту цього варіанту. Усі хочуть заробляти гроші, а не втрачати їх. Однак це питання до юристів. Футбол потребує змін, але все має бути законно", — розповів Нассер Аль-Хеллаїфі.
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