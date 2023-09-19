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Ибрагимович хочет вернуться в "Милан"

19 сентября 2023 13:32
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Ибрагимович хочет вернуться в "Милан"
Златан Ибрагимович общается с болельщиками. Фото: instagram.com/iamzlatanibrahimovic/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард "Милана" Златан Ибрагимович решил поддержать итальянскую команду перед важным поединком Лиги чемпионов с английским "Ньюкаслом". Шведский футболист посетил тренировочную базу "россонери".

Ибрагимович предложил свою услуги тренерскому штабу команды, сообщает Tutto Mercato

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В четырех стартовых турах итальянской Серии А "Милан" одержал три победы, но разгромно проиграл "Интеру" в дерби (1:5). Накануне первого матча "россонери" в Лиге чемпионов появились слухи о том, что руководство клуба недовольно тренерским штабом. 

Ибрагимович хочет помочь "Милану"

Легендарный шведский спортсмен, который прямо причастен к последнему чемпионству "россонери", решил поддержать команду. Златан Ибрагимович побывал на базе "Милана", пообщался с главным тренером Стефано Пиоли и заявил о готовности помочь команде на поле. 

"Я сказал тренеру, что готов выйти на поле в матче с "Ньюкаслом". Меня нет в заявке, но я тут, причем нахожусь в прекрасной форме. Однако шутки в сторону. Мы все должны поддержать "Милан". Все будет хорошо! Увидимся на стадионе", — заявил Златан Ибрагимович. 

Златан Ибрагимович
Шведские болельщики с флагом Ибрагимовича. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Поединок "Милана" с "Ювентусом" пройдет на "Сан-Сиро" во вторник, 19 сентября. Матч начнется в 19:45 по киевскому времени. 

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