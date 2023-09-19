Ибрагимович хочет вернуться в "Милан"
Бывший форвард "Милана" Златан Ибрагимович решил поддержать итальянскую команду перед важным поединком Лиги чемпионов с английским "Ньюкаслом". Шведский футболист посетил тренировочную базу "россонери".
Ибрагимович предложил свою услуги тренерскому штабу команды, сообщает Tutto Mercato.
В четырех стартовых турах итальянской Серии А "Милан" одержал три победы, но разгромно проиграл "Интеру" в дерби (1:5). Накануне первого матча "россонери" в Лиге чемпионов появились слухи о том, что руководство клуба недовольно тренерским штабом.
Ибрагимович хочет помочь "Милану"
Легендарный шведский спортсмен, который прямо причастен к последнему чемпионству "россонери", решил поддержать команду. Златан Ибрагимович побывал на базе "Милана", пообщался с главным тренером Стефано Пиоли и заявил о готовности помочь команде на поле.
"Я сказал тренеру, что готов выйти на поле в матче с "Ньюкаслом". Меня нет в заявке, но я тут, причем нахожусь в прекрасной форме. Однако шутки в сторону. Мы все должны поддержать "Милан". Все будет хорошо! Увидимся на стадионе", — заявил Златан Ибрагимович.
Поединок "Милана" с "Ювентусом" пройдет на "Сан-Сиро" во вторник, 19 сентября. Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.
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