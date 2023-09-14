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"Ман Сити" продлил контракт с защитником, "закрывшим" Мудрика, Мбаппе и Винисиуса

14 сентября 2023 21:29
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Агабекян Карен
редактор
"Ман Сити" продлил контракт с защитником, "закрывшим" Мудрика, Мбаппе и Винисиуса
Защитник "Ман Сити" Кайл Уокер. Фото: "Манчестер Сити"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Английский "Манчестер Сити" смог сохранить своего основного правого защитника Кайла Уокера. Именно благодаря ему в прошлом сезоне Киллиан Мбаппе и Винисиус Жуниор не стали большой проблемой в Лиге чемпионов.

В "Ман Сити" объявили о продлении контракта.

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Отметим, что ранее в составе сборной Англии в матче квалификации на чемпионат Европы-2024 против Украины (1:1) Уокер забил свой первый мяч, а в защите закрыл Михаила Мудрика.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Уокер — один из ключевых игроков клуба

"Манчестер Сити" официально объявил о подписании нового контракта с 33-летним защитником, который еще летом планировал перебраться в "Баварию".

Новый контракт рассчитан до лета 2026 года. Предыдущий договор истекал в июне 2025-го.

"Манчестер Сити" купил Уокера летом 2017 года у "Тоттенхэма" за 52,7 миллиона евро и с тех пор он отыграл за клуб 273 матча, в которых забил 6 голов и отдал 18 ассистов.

Также Уокер играл в "Шаффилд Юнайтед", "Нортгемптон", "Куинз Парк Рейнджерс" и "Астон Виллу".

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