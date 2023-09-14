"Ман Сіті" продовжив контракт із захисником, який "закрив" Мудрика, Мбаппе та Вінісіуса
Англійський Манчестер Сіті зміг зберегти свого основного правого захисника Кайла Вокера. Саме завдяки ньому минулого сезону Кілліан Мбаппе та Вінісіус Жуніор не стали великою проблемою у Лізі чемпіонів.
У "Ман Сіті" оголосили про продовження контракту.
Зазначимо, що раніше у складі збірної Англії у матчі кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 проти України (1:1) Вокер забив свій перший м'яч, а у захисті закрив Михайла Мудрика.
Уокер — один із ключових гравців клубу
"Манчестер Сіті" офіційно оголосив про підписання нового контракту із 33-річним захисником, який ще влітку планував перебратися до "Баварії".
Новий контракт розрахований до літа 2026 року. Попередній договір спливав у червні 2025-го.
"Манчестер Сіті" купив Вокера влітку 2017 року у "Тоттенхема" за 52,7 мільйона євро і з того часу він відіграв за клуб 273 матчі, в яких забив 6 голів і віддав 18 асистів.
Також Вокер грав за "Шафілд Юнайтед", "Нортгемптон", "Квінз Парк Рейнджерс" та "Астон Віллу".
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