"Ман Сіті" продовжив контракт із захисником, який "закрив" Мудрика, Мбаппе та Вінісіуса

Захисник "Ман Сіті" Кайл Вокер. Фото: "Манчестер Сіті"

Англійський Манчестер Сіті зміг зберегти свого основного правого захисника Кайла Вокера. Саме завдяки ньому минулого сезону Кілліан Мбаппе та Вінісіус Жуніор не стали великою проблемою у Лізі чемпіонів.

У "Ман Сіті" оголосили про продовження контракту.

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Зазначимо, що раніше у складі збірної Англії у матчі кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 проти України (1:1) Вокер забив свій перший м'яч, а у захисті закрив Михайла Мудрика.

Уокер — один із ключових гравців клубу

"Манчестер Сіті" офіційно оголосив про підписання нового контракту із 33-річним захисником, який ще влітку планував перебратися до "Баварії".

Новий контракт розрахований до літа 2026 року. Попередній договір спливав у червні 2025-го.

"Манчестер Сіті" купив Вокера влітку 2017 року у "Тоттенхема" за 52,7 мільйона євро і з того часу він відіграв за клуб 273 матчі, в яких забив 6 голів і віддав 18 асистів.

Також Вокер грав за "Шафілд Юнайтед", "Нортгемптон", "Квінз Парк Рейнджерс" та "Астон Віллу".

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