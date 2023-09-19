Холанд може піти з "Манчестер Сіті": готується трансферний рекорд
Форвард англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд залишається трансферною метою багатьох клубів навіть попри контракт з однією з найбагатших команд Європи. Наступний сезон норвежець може розпочати в іншій лізі.
У послугах Холанда зацікавлений саудівський гранд, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Daily Mail.
Клуб "Аль-Іттіхад" із Саудівської Аравії мріє про пару форвардів, яка захопить будь-якого вболівальника. У команді з Джидди вже грає Карім Бензема. Влітку туди міг перейти і єгиптянин Мохаммед Салах, однак трансфер не відбувся.
Інтерес до Холанду
"Аль-Іттіхад" готовий перейти на кандидатуру іншого форварда. Йдеться про 23-річного гравця "Манчестер Сіті" Ерлінга Холанда. Його контракт із клубом діє до літа 2027 року. Попри це, "Аль-Іттіхад" готовий зробити "Сіті" пропозицію, від якої клуб не зможе відмовитися.
"Городяни" отримають 250 млн євро. Це набагато більше за реальну трансферну вартість Ерлінга Холанда. Самого гравця зроблять найоплачуванішим футболістом світу. Ба більше — норвежця хочуть підписати лише на два сезони, після чого його відпустять до будь-якого європейського клубу.
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