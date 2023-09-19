Холанд може піти з "Манчестер Сіті": готується трансферний рекорд

Ерлінг Холанд святкує гол. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Форвард англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд залишається трансферною метою багатьох клубів навіть попри контракт з однією з найбагатших команд Європи. Наступний сезон норвежець може розпочати в іншій лізі.

У послугах Холанда зацікавлений саудівський гранд, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Daily Mail.

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Інтерес до Холанду

"Аль-Іттіхад" готовий перейти на кандидатуру іншого форварда. Йдеться про 23-річного гравця "Манчестер Сіті" Ерлінга Холанда. Його контракт із клубом діє до літа 2027 року. Попри це, "Аль-Іттіхад" готовий зробити "Сіті" пропозицію, від якої клуб не зможе відмовитися.

Гвардіолу дорікає гравцям "Сіті". Фото: REUTERS/Tony Obrien

"Городяни" отримають 250 млн євро. Це набагато більше за реальну трансферну вартість Ерлінга Холанда. Самого гравця зроблять найоплачуванішим футболістом світу. Ба більше — норвежця хочуть підписати лише на два сезони, після чого його відпустять до будь-якого європейського клубу.

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