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Холанд може піти з "Манчестер Сіті": готується трансферний рекорд

19 вересня 2023 20:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Холанд може піти з "Манчестер Сіті": готується трансферний рекорд
Ерлінг Холанд святкує гол. Фото: Reuters/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд залишається трансферною метою багатьох клубів навіть попри контракт з однією з найбагатших команд Європи. Наступний сезон норвежець може розпочати в іншій лізі.

У послугах Холанда зацікавлений саудівський гранд, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Daily Mail.

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Клуб "Аль-Іттіхад" із Саудівської Аравії мріє про пару форвардів, яка захопить будь-якого вболівальника. У команді з Джидди вже грає Карім Бензема. Влітку туди міг перейти і єгиптянин Мохаммед Салах, однак трансфер не відбувся.

Інтерес до Холанду

"Аль-Іттіхад" готовий перейти на кандидатуру іншого форварда. Йдеться про 23-річного гравця "Манчестер Сіті" Ерлінга Холанда. Його контракт із клубом діє до літа 2027 року. Попри це, "Аль-Іттіхад" готовий зробити "Сіті" пропозицію, від якої клуб не зможе відмовитися.

Манчестер сіті
Гвардіолу дорікає гравцям "Сіті". Фото: REUTERS/Tony Obrien

"Городяни" отримають 250 млн євро. Це набагато більше за реальну трансферну вартість Ерлінга Холанда. Самого гравця зроблять найоплачуванішим футболістом світу. Ба більше — норвежця хочуть підписати лише на два сезони, після чого його відпустять до будь-якого європейського клубу.

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