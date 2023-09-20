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"Бавария" — "Манчестер Юнайтед": онлайн-трансляция матча

20 сентября 2023 16:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бавария Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча
Тухель и Кейн праздную победу. Фото: REUTERS/Leonhard Simon
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сегодня, 20 сентября, в 22:00, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" играет на "Арене Мюнхен" с английским "Манчестер Юнайтед". Команда Эрика Тен Хага считается аутсайдером противостояния. 

Портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую трансляцию матча. 

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На матче "Баварии" и "Манчестер Юнайтед" будет работать главный судья из Швеции Гленн Нюберг. Поединок состоится на "Арене Мюнхен" в 22:00 по киевскому времени. В параллельном матче сыграют два других участника квартета "А" — датский "Копенгаген" и турецкий "Бешикташ". 

Эрик Тен Хаг
Эрик Тен Хаг проводит тренировку "МЮ". Фото: Reuters/Andrew Boyers

"Бавария" и "Манчестер Юнайтед" неудачно провели свои матчи во внутренних чемпионатах на прошлых выходных. Мюнхенцы упустили победу в поединке с "Байером" (2:2), а "красные дьяволы" проиграли "Брайтону" (1:3). Для "Манчестер Юнайтед" это уже третье фиаско в стартовых турах АПЛ. Возникли слухи о возможной смене тренера в команде с "Олд Траффорд". 

Эти команды 11 раз противостояли друг другу в Лиге чемпионов. Преимущество на стороне "Баварии", но именно "Манчестер Юнайтед" выиграл легендарный финал на "Камп Ноу" в 1999 году под руководством сэра Алекса Фергюсона. 

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