"Бавария" — "Манчестер Юнайтед": где и когда смотреть матч ЛЧ в Украине
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" примет "Манчестер Юнайтед". Немецкий клуб является фаворитом этого противостояния.
Один из центральных поединков тура привлек внимание большого количества болельщиков, сообщает портал Новини.LIVE.
В среду, 20 сентября, в Лиге чемпионов пройдет один из самых интересных поединков этого тура. "Бавария" сыграет на "Арене Мюнхен" с английским "Манчестер Юнайтед". Портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую трансляцию этого матча.
"Бавария" — "МЮ": где и когда смотреть матч ЛЧ
Подопечные Томаса Тухеля примут команду Эрика Тен Хага на "Арене Мюнхен" в 22:00 по киевскому времени. Соперников выведет на поле главный арбитр из Швеции Гленн Нюберг.
Болельщики в Украине смогут увидеть поединок Лиги чемпионов с участием "Баварии" и "Манчестер Юнайтед" в прямом эфире. Матч будет доступен для просмотра на медиасервисе Megogo при условии наличия подписки.
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