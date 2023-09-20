Лунин решил, где продолжит карьеру: пора прощаться с "Реалом"

Андрей Лунин и Тони Кроос. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин готов к кардинальным изменениям в своей карьере. Молодой футболист уйдет из "Реала".

В услугах Лунина заинтересованы клубы из других чемпионатов, сообщает Marca.

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Украинский вратарь Андрей Лунин не будет продлевать контракт с "Реалом". Нынешнее соглашение игрока с клубом действует до лета 2024 года. Футболист может уйти в конце сезона в статусе свободного агента. Однако у него есть шанс покинуть "Сантьяго Бернабеу" гораздо раньше.

Какие клубы интересуются Луниным

Тренеры сразу нескольких команд хотят усилить составы своих коллективов голкипером сборной Украины. Наибольший интерес к вратарю проявляет миланский "Интер". Финалисты Лиги чемпионов хотели подписать Анатолия Трубина минувшим летом, но трансфер "сорвался".

Андрей Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Также вариант с приглашением Лунина рассматривает мюнхенская "Бавария". Многое будет зависеть от того, как себя проявит Даниэль Перец, который пополнил состав чемпионов Германии в качестве замены Янну Зоммеру.

Помимо этого, на Лунина обратили внимание клубы из чемпионата Турции. "Реал" может отпустить Андрея уже зимой 2024 года в случае, если поступит выгодное предложение по трансферу вратаря.

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