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Лунин решил, где продолжит карьеру: пора прощаться с "Реалом"

20 сентября 2023 08:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин решил, где продолжит карьеру: пора прощаться с "Реалом"
Андрей Лунин и Тони Кроос. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин готов к кардинальным изменениям в своей карьере. Молодой футболист уйдет из "Реала". 

В услугах Лунина заинтересованы клубы из других чемпионатов, сообщает Marca

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Украинский вратарь Андрей Лунин не будет продлевать контракт с "Реалом". Нынешнее соглашение игрока с клубом действует до лета 2024 года. Футболист может уйти в конце сезона в статусе свободного агента. Однако у него есть шанс покинуть "Сантьяго Бернабеу" гораздо раньше. 

Какие клубы интересуются Луниным 

Тренеры сразу нескольких команд хотят усилить составы своих коллективов голкипером сборной Украины. Наибольший интерес к вратарю проявляет миланский "Интер". Финалисты Лиги чемпионов хотели подписать Анатолия Трубина минувшим летом, но трансфер "сорвался". 

Андрей Лунин
Андрей Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Также вариант с приглашением Лунина рассматривает мюнхенская "Бавария". Многое будет зависеть от того, как себя проявит Даниэль Перец, который пополнил состав чемпионов Германии в качестве замены Янну Зоммеру. 

Помимо этого, на Лунина обратили внимание клубы из чемпионата Турции. "Реал" может отпустить Андрея уже зимой 2024 года в случае, если поступит выгодное предложение по трансферу вратаря. 

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