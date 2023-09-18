Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по борьбе
В Белграде, Сербия проходит чемпионат мира по борьбе. В соревнованиях по вольному стилю Украина завоевала первую награду.
Украинец Василий Михайлов стал бронзовым призером чемпионата мира, сообщили Новини.LIVE.
На чемпионате мира по разделу вольной борьбы 18 сентября проходит последний день соревнований. Поэтому бронза Михайлова стала единственным наследием команды "вольников" на турнире.
Подвиг Михайлова
Михайлов начал турнир в весовой категории до 79 кг из 1/8 финала, в которой со счетом 10:0 выиграл у представителя Монголии. В четвертьфинале украинец победил представляющего Словакию россиянина Ахсарбека Гулаева — 5-2.
В полуфинале турнира Михайлов со счетом 4-10 уступил грузину Владимиру Гамкрелидзе.
В стычке за бронзу украинец одолел представителя Казахстана Болата Сакаева — 3-1.
Также в последний день соревнований по вольной борьбе соревновались и другие украинцы. Эрик Арушанян в 1/16 финала олимпийской весовой категории до 65 кг уступил Отогуро Тукуто — 0-10, а Денис Сагалюк в утешительных схватках проиграл американцу Захиду Валенсии — 0-6.
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