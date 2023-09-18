Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по борьбе

Схватка за бронзовую медаль: Василий Михайлов — Болат Сакаев. Фото: UWW

В Белграде, Сербия проходит чемпионат мира по борьбе. В соревнованиях по вольному стилю Украина завоевала первую награду.

Украинец Василий Михайлов стал бронзовым призером чемпионата мира, сообщили Новини.LIVE.

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На чемпионате мира по разделу вольной борьбы 18 сентября проходит последний день соревнований. Поэтому бронза Михайлова стала единственным наследием команды "вольников" на турнире.

Схватка за бронзовую медаль: Михайлов против Сакаева в бронзовом исходе. Фото: UWW

Подвиг Михайлова

Михайлов начал турнир в весовой категории до 79 кг из 1/8 финала, в которой со счетом 10:0 выиграл у представителя Монголии. В четвертьфинале украинец победил представляющего Словакию россиянина Ахсарбека Гулаева — 5-2.

В полуфинале турнира Михайлов со счетом 4-10 уступил грузину Владимиру Гамкрелидзе.

В стычке за бронзу украинец одолел представителя Казахстана Болата Сакаева — 3-1.

Также в последний день соревнований по вольной борьбе соревновались и другие украинцы. Эрик Арушанян в 1/16 финала олимпийской весовой категории до 65 кг уступил Отогуро Тукуто — 0-10, а Денис Сагалюк в утешительных схватках проиграл американцу Захиду Валенсии — 0-6.

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