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Україна завоювала першу медаль на чемпіонаті світу з боротьби

18 вересня 2023 21:47
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Агабекян Карен
редактор
Україна завоювала першу медаль на чемпіонаті світу з боротьби
Сутичка за бронзову медаль: Василь Михайлов — Болат Сакаєв. Фото: UWW
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Бєлграді, Сербія проходить чемпіонат світу з боротьби. В змаганнях з вільного стилю Україна завоювала першу нагороду.

Українець Василь Михайлов став бронзовим призером чемпіонату світу, повідомили Новини.LIVE.

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На чемпіонаті світу в розділі вільної боротьби 18 вересня проходить останній день змагань. Тому бронза Михайлова стала єдиним доробком команди "вільників" на турнірі.

Виталій Михайлов
Сутичка за бронзову медаль: Михайлов проти Сакаєва у бронзовому фіналі. Фото: UWW

Подвиг Михайлова

Михайлов розпочав турнір у ваговій категорії до 79 кг із 1/8 фіналу, в якій з рахунком 10-0 виграв у представника Монголії. У чвертьфіналі українець переміг росіянина Ахсарбека Гулаєва, який представляє Словаччину, — 5-2.

У півфіналі турніру Михайлов з рахунком 4-10 поступився грузину Володимиру Гамкрелідзе.

У сутичці за бронзу українець здолав представника Казахстану Болата Сакаєва — 3-1.

Також в останній день змагань з вільної боротьби змагалися й інші українці. Ерік Арушанян в 1/16 фіналу олімпійської вагової категорії до 65 кг поступився Отогуро Тукуто — 0-10, а Денис Сагалюк у втішних сутичках програв американцю Західу Валенсії — 0-6.

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