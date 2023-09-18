Україна завоювала першу медаль на чемпіонаті світу з боротьби
У Бєлграді, Сербія проходить чемпіонат світу з боротьби. В змаганнях з вільного стилю Україна завоювала першу нагороду.
Українець Василь Михайлов став бронзовим призером чемпіонату світу, повідомили Новини.LIVE.
На чемпіонаті світу в розділі вільної боротьби 18 вересня проходить останній день змагань. Тому бронза Михайлова стала єдиним доробком команди "вільників" на турнірі.
Подвиг Михайлова
Михайлов розпочав турнір у ваговій категорії до 79 кг із 1/8 фіналу, в якій з рахунком 10-0 виграв у представника Монголії. У чвертьфіналі українець переміг росіянина Ахсарбека Гулаєва, який представляє Словаччину, — 5-2.
У півфіналі турніру Михайлов з рахунком 4-10 поступився грузину Володимиру Гамкрелідзе.
У сутичці за бронзу українець здолав представника Казахстану Болата Сакаєва — 3-1.
Також в останній день змагань з вільної боротьби змагалися й інші українці. Ерік Арушанян в 1/16 фіналу олімпійської вагової категорії до 65 кг поступився Отогуро Тукуто — 0-10, а Денис Сагалюк у втішних сутичках програв американцю Західу Валенсії — 0-6.
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