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Збірна України здобула дискваліфікацію: за що покарали

21 вересня 2023 10:40
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Агабекян Карен
редактор
Збірна України здобула дискваліфікацію: за що покарали
Вболівальники у Скоп'є. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В УЄФА несподівано оголосили про порушення в матчах відбору на чемпіонат Європи-2024 між Україною та Північною Македонією. У цій грі українська команда грала на виїзді.

В УЄФА побачили порушення у поведінці українських уболівальників.

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Матч Північна Македонія — Україна. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Покарали за расизм

Делегат УЄФА на матчі побачив у діях українських уболівальників ознаки расизму. В організації вирішили оштрафувати Українську асоціацію на 20 тисяч євро та заборонили використовувати частину трибун на наступну домашню гру збірної.

Також УАФ заборонили продавати квитки українським уболівальникам на наступний виїзний матч.

Зазначимо, що в УЄФА також оштрафували УАФ на 5 тисяч євро за феєрверки та на 8 тисяч за заблоковані громадські проходи.

Наступні матчі у відборі на чемпіонат Європи Україна проведе вже 14 жовтня проти Північної Македонії та в гостях Мальти.

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