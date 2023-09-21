Сборная Украины получила дисквалификацию: за что наказали

Болельщики в Скопье. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

В УЕФА неожиданно объявили о нарушениях в матчах отбора на чемпионат Европы-2024 между Украиной и Северной Македонией. В этой игре украинская команда играла на выезде.

В УЕФА увидели нарушения в поведении украинских болельщиков.

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Матч Северная Македония — Украина. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Наказали за расизм

Делегат УЕФА на матче увидел в действиях украинских болельщиков признак расизма. В организации решили оштрафовать Украинскую ассоциацию на 20 тысяч евро и запретили использовать часть трибун на следующую домашнюю игру сборной.

Также УАФ запретили продавать билеты украинским болельщикам на следующий выездной матч.

Отметим, что в УЕФА также оштрафовали УАФ на 5 тысяч евро за фейерверки и на 8 тысяч за заблокированные общественные проходы.

Следующие матчи в отборе на чемпионат Европы Украина проведет уже 14 октября против Северной Македонии и в гостях Мальты.

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