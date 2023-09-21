Циганков зацікавив відомий клуб: коли може відбутися трансфер

Віктор Циганков у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Іспанська "Жирона" за кілька місяців може отримати пропозицію про продаж хавбека Віктора Циганкова. Відомий італійський клуб уже кілька років спостерігає за розвитком кар'єри гравця.

У послугах Циганкова зацікавлений міланський "Інтер", повідомляє Tutto Mercato.

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Віктор Циганков може провести у складі "Жирони" лише рік. Він перейшов до іспанської команди взимку-2022, а вже найближчого січня у футболіста буде шанс змінити чемпіонат.

Трансфер Циганкова до "Інтера"

Фіналісти Ліги чемпіонів минулого сезону почали спостерігати за грою українського півзахисника ще в той час, коли він захищав кольори київського "Динамо". Віктор Циганков відразу став одним із лідерів "Жирони" після переходу в іспанський клуб, і це зміцнило бажання "нерадзуррі" запросити хавбека до Мілана.

Циганков та Довбик святкують гол. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

У сезоні 2023/2024 Циганков залишається стабільним футболістом основи "Жирони". У п'яти матчах він забив гол та зробив результативну передачу. Якщо гравець продовжить прогресувати, "Інтер" повернеться до питання про його запрошення або наступного літа, або навіть у січні 2024 року.

Орієнтовна трансферна вартість українця становить 22 млн євро. "Жирона" хоче отримати за 25-річного півзахисника на кілька мільйонів більше, бо очікуються непрості переговори з потенційними покупцями.

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