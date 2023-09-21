Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Циганков зацікавив відомий клуб: коли може відбутися трансфер arrow

Циганков зацікавив відомий клуб: коли може відбутися трансфер

21 вересня 2023 10:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Циганков зацікавив відомий клуб: коли може відбутися трансфер
Віктор Циганков у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Іспанська "Жирона" за кілька місяців може отримати пропозицію про продаж хавбека Віктора Циганкова. Відомий італійський клуб уже кілька років спостерігає за розвитком кар'єри гравця.

У послугах Циганкова зацікавлений міланський "Інтер", повідомляє Tutto Mercato.

Читайте також:

Віктор Циганков може провести у складі "Жирони" лише рік. Він перейшов до іспанської команди взимку-2022, а вже найближчого січня у футболіста буде шанс змінити чемпіонат.

Трансфер Циганкова до "Інтера"

Фіналісти Ліги чемпіонів минулого сезону почали спостерігати за грою українського півзахисника ще в той час, коли він захищав кольори київського "Динамо". Віктор Циганков відразу став одним із лідерів "Жирони" після переходу в іспанський клуб, і це зміцнило бажання "нерадзуррі" запросити хавбека до Мілана.

Циганков та Довбик
Циганков та Довбик святкують гол. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

У сезоні 2023/2024 Циганков залишається стабільним футболістом основи "Жирони". У п'яти матчах він забив гол та зробив результативну передачу. Якщо гравець продовжить прогресувати, "Інтер" повернеться до питання про його запрошення або наступного літа, або навіть у січні 2024 року.

Орієнтовна трансферна вартість українця становить 22 млн євро. "Жирона" хоче отримати за 25-річного півзахисника на кілька мільйонів більше, бо очікуються непрості переговори з потенційними покупцями.

Нагадаємо, Лунін вирішив, де продовжить кар'єру: настав час прощатися з "Реалом". 

Суркіс розповів, що чекає на "Динамо" у майбутньому. 

Холанд може піти з "Манчестер Сіті": готується трансферний рекорд. 

Талант "Динамо" не хоче затримуватись в Україні: куди хоче перейти. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз