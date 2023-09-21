Цыганков заинтересовал известный клуб: когда может состояться трансфер

Виктор Цыганков в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Испанская "Жирона" через несколько месяцев может получить предложение о продаже хавбека Виктора Цыганкова. Известный итальянский клуб уже несколько лет наблюдает за развитием карьеры игрока.

В услугах Цыганкова заинтересован миланский "Интер", сообщает Tutto Mercato.

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Виктор Цыганков может провести в составе "Жироны" всего год. Он перешел в испанскую команду зимой-2022, а уже в ближайшем январе у футболиста будет шанс сменить чемпионат.

Трансфер Цыганкова в "Интер"

Финалисты Лиги чемпионов прошлого сезона начались наблюдать за игрой украинского полузащитника еще в то время, когда он защищал цвета киевского "Динамо". Виктор Цыганков сходу стал одним из лидеров "Жироны" после перехода в испанский клуб, и это укрепило желание "нерадзурри" пригласить хавбека в Милан.

Циганков и Довбик празднуют гол. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

В сезоне 2023/2024 Цыганков остается стабильным футболистом основы "Жироны". В пяти матчах он забил гол и сделал результативную передачу. Если игрок продолжит прогрессировать, "Интер" вернется к вопросу о его приглашении либо следующим летом, либо даже в январе 2024 года.

Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 22 млн евро. "Жирона" хочет получить за 25-летнего полузащитника на несколько миллионов больше, потому ожидаются непростые переговоры с потенциальными покупателями.

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