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Талант "Динамо" не хочет задерживаться в Украине: куда хочет перейти

20 сентября 2023 15:30
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Агабекян Карен
редактор
Талант "Динамо" не хочет задерживаться в Украине: куда хочет перейти
Игрок "Динамо" Константин Вивчаренко крайний слева. Фото: "Динамо" Киев
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Защитник киевского "Динамо" Константин Вивчаренко хочет пойти на повышение. Украинец планирует перейти в топовый чемпионат.

Об этом он рассказал в интервью sport-express.ua.

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В начале сезона Вивчаренко проиграл место в стартовом составе Владиславу Дубинчаку, а затем травмировался.

Константин Вивчаренко
Игрок "Динамо" Константин Вивчаренко. Фото: "Динамо" Киев

Вивчаренко хочет играть в одном чемпионате с Забарным

Константин высказался по поводу слухов о заинтересованности в нем от "Порту" и "Бернли".

"Отношусь ко всему этому спокойно. Когда будет что-то конкретное, тогда и буду реагировать. А так, зачем тратить лишние эмоции.

Была ли конкретика? Честно — я не знаю. Если я здесь — в "Динамо", то все это было несерьезно", — сказал Вивчаренко.

По словам футболиста, он хочет постоянно играть в основе "Динамо". Свою потерю места в стартовом составе Вивчаренко связывает с травмой, от которой еще не восстановился.

Относительно своих мечтаний футболист отметил, что хочет играть в чемпионате Англии.

"Для меня топ-чемпионат — это Англия. В будущем там хотел бы поиграть. Там, где наши ребята выступают: Забарный, Миколенко, Зинченко. Каждую игру с их участием смотрю, хотя болею за "Манчестер Юнайтед".

Но все европейские чемпионаты по-своему хороши. Посмотрим, как моя игровая карьера будет дальше продвигаться", — отметил Вивчаренко.

Также летом левым защитником интересовался лондонский "Тоттенхэм", не устроивший стоимость футболиста.

Напомним, Лунин решил, где продолжит карьеру: пора прощаться с "Реалом". 

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