Талант "Динамо" не хочет задерживаться в Украине: куда хочет перейти
Защитник киевского "Динамо" Константин Вивчаренко хочет пойти на повышение. Украинец планирует перейти в топовый чемпионат.
Об этом он рассказал в интервью sport-express.ua.
В начале сезона Вивчаренко проиграл место в стартовом составе Владиславу Дубинчаку, а затем травмировался.
Вивчаренко хочет играть в одном чемпионате с Забарным
Константин высказался по поводу слухов о заинтересованности в нем от "Порту" и "Бернли".
"Отношусь ко всему этому спокойно. Когда будет что-то конкретное, тогда и буду реагировать. А так, зачем тратить лишние эмоции.
Была ли конкретика? Честно — я не знаю. Если я здесь — в "Динамо", то все это было несерьезно", — сказал Вивчаренко.
По словам футболиста, он хочет постоянно играть в основе "Динамо". Свою потерю места в стартовом составе Вивчаренко связывает с травмой, от которой еще не восстановился.
Относительно своих мечтаний футболист отметил, что хочет играть в чемпионате Англии.
"Для меня топ-чемпионат — это Англия. В будущем там хотел бы поиграть. Там, где наши ребята выступают: Забарный, Миколенко, Зинченко. Каждую игру с их участием смотрю, хотя болею за "Манчестер Юнайтед".
Но все европейские чемпионаты по-своему хороши. Посмотрим, как моя игровая карьера будет дальше продвигаться", — отметил Вивчаренко.
Также летом левым защитником интересовался лондонский "Тоттенхэм", не устроивший стоимость футболиста.
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