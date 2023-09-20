Талант "Динамо" не хоче затримуватись в Україні: куди хоче перейти

Гравець "Динамо" Костянтин Вівчаренко крайній зліва. Фото: "Динамо" Київ

Оборонець київського "Динамо" Костянтин Вівчаренко хоче піти на підвищення. Українець планує перейти в топовий чемпіонат.

Про це він розповів у інтерв’ю sport-express.ua.

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Гравець "Динамо" Костянтин Вівчаренко. Фото: "Динамо" Київ

Вівчаренко хоче грати в одному чемпіонаті із Забарним

Костянтин висловився стосовно чуток про зацікавлення в ньому від "Порту" та "Бернлі".

"Ставлюся до всього цього спокійно. Коли буде щось конкретне, тоді й буду реагувати. А так, навіщо витрачати зайві емоції.

Чи була конкретика? Чесно — я не знаю. Якщо я тут — в "Динамо", то все це було несерйозно", — сказав Вівчаренко.

За словами футболіста, він хоче постійно грати в основі "Динамо". Свою втрату місця в стартовому складі Вівчаренко також пов’язує з травмою, від якої ще не відновився.

Стосовно своїх мрій футболіст зазначив, що хоче грати в чемпіонаті Англії.

"Для мене топчемпіонат — це Англія. В майбутньому там би хотів пограти. Там, де наші хлопці виступають: Забарний, Миколенко, Зінченко. Кожну гру за їхньою участю дивлюсь, хоча вболіваю за "Манчестер Юнайтед".

Але всі європейські чемпіонати по-своєму гарні. Подивимось, як моя ігрова кар’єра буде далі просуватися", — зазначив Вівчаренко.

Також влітку лівим захисником цікавився лондонський "Тоттенхэм", який не влаштувала вартість футболіста.

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